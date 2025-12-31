Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥²ー¥à¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿ÀÐÀîÍ´´õ 2026Ç¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤Î¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀÐÀîÍ´´õ¤¬¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢½à¡¹·è¾¡¤È2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡£À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¯¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡Àï¤Ç¥ê¥êー¥Õ¥µー¥Ðー¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥Ã¥Ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3-1¤Ç¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥µー¥Ö¤Ç½Ð¤ë¾ìÌÌ¤¬2²ó¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥µー¥Ö¤ÏÂÇ¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬Áê¼ê¤òÊø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2025Ç¯¥é¥¹¥È¥²ー¥à¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤À¤¬¡¢ÀÐÀî¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¾õ¶·¡£¥»¥ê¥¨A¤ÎÁ°È¾Àï¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¥¯¥é¥Ö¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¥·ー¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨²¼¤µ¤¤¡×
