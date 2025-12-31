µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄï¡¦²»±û¤¬5Ï¢¾¡¡ª6²óTKO¤Ç»ÖÀ®¥¸¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ½éÀï¾þ¤Ã¤¿¡¡ÁÔÀäÂÇ¤Á¹ç¤¤À©¤·Aµé¾º³Ê·èÄê
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¡¡µÆÃÓ²»±û(»ÖÀ®)¡ã12²óÀï¡äÁÒ»ýÎ÷ÂÁ(ËÜË¾)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄï¤Ç¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎµÆÃÓ²»±û¡Ê¤Í¤ª¡¢22¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥à°ÜÀÒ½éÀï¤ÇÁÒ»ýÎ÷ÂÁ¡Ê22¡áËÜË¾¡Ë¤ò6²ó50ÉÃTKO¤ÇÇË¤ê¡¢Bµé6²óÀï¤Ç2¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç8²óÀï¤¬²ÄÇ½¤ÊAµé¥Ü¥¯¥µ¡¼¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡È±¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤¿µÆÃÓ¤ÏÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹Ô¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¡£½é²ó¡¢¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëµÙ·Æ¸å¡¢Áê¼ê¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤È¤â¤ËÍá¤Ó¤Æ¥í¡¼¥×¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¡¢¤¢¤ï¤ä¥À¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤ò¤¤¤¤Ê¤ê·Þ¤¨¤¿¡£º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ä¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ë¤â±¦¤ÎÁêÂÇ¤Á¤ÇÉ¨¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢3²ó¤ËÁÒ»ý¤ËÉ¡·ì¤ò½Ð¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë±¦¤Î¥À¥Ö¥ë¤â¥Ò¥Ã¥È¡£¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÀè¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢ÊÖ¤ê·ì¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é½Å¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¹¶¤á¤¿¤Æ¤ë¤È¡¢Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿6²ó¡¢¶¯Îõ¤Êº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¹â2¤Îº¢¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿µÆÃÓ¤Ï23Ç¯3·î¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥×¥í3ÀïÌÜ¤Ç¤âÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢4ÀïÌÜ¤Ç½é¤ÎKO¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤«¤é¤Ï4Ï¢¾¡¡£Bµé¤Ë¾º³Ê¤·¤¿º£Ç¯7·î¤ÎÁ°Àï¤Ï½é¤Î6²óÀï¤Ç2²óTKO¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Çò°æ¡¦¶ñ»Ö·ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¡ÊÊÄº¿¡Ë»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¸µWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡õÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÌÚÂ¼µÈ¸÷¡Ê28¡á»ÖÀ®¡Ë¤òÊé¤¤¡¢¤³¤Î¤Û¤É¿·ÆüËÜÌÚÂ¼¥¸¥à¤«¤é»ÖÀ®¥¸¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö°ÜÀÒ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢»ÖÀ®¥¸¥à¤ÏºÇ¹â¤Î´Ä¶¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¸¥à¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£