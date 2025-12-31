»³¸ý·Ö¤¬Ä¹ºê¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¡¡º£µ¨¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¡Ä35ºÐ¤ÇºÆ¤ÓJ1¤Ø
ºòµ¨¤Ï¼ç¾¤È¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬12·î31Æü¡¢»³¸ý·Ö¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÈ¯É½¤È¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â⻑ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª2025Ç¯¤Ï±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î»³¸ý¤Ï2009Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ºÆ¤ÓCÂçºå¤ËÉüµ¢¡£2019Ç¯¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ø²Ã¤ï¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢2025Ç¯¤«¤éÄ¹ºê¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï24»î¹ç3¥´¡¼¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤ê¡¢J1¾º³Ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢35ºÐ¤ÇºÆ¤ÓJ1¤ËÉñ¤¤Ìá¤ë¡£
