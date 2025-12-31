ºå¿À¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤Î¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤é½õ¤Ã¿Í£¶Áª¼ê¡¡¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»£²£°£²£µ¤ÎÆ£Àîºå¿À¤òºÌ¤Ã¤¿Àï»Î¤é¤òÀËÊÌ
¡¡ºå¿À¤¬·ãÆ®¤Î£²£°£²£µÇ¯¤ò½ª¤¨¡¢ÊÌ¤ì¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿ï½ê¤Ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨ÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¸×ÅÞ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡Ê£³£°¡Ë¤Ïº£µ¨£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£¸¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£·¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¸×ÅÞ¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¡¢ÂàÃÄ¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ï¤Ë¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¤À³Ê¡££²·³Åê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¼ã¼ê¤Î¼êËÜ¤À¤Ã¤¿¡£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Î²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂàÃÄ·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜÌîµå¤Ø¤Î·É°Õ¤È¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤µ¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡Ê£Ë£Â£Ï¡Ë¤Î¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ó¡¼¡¦¥²¥é¡Ê£³£°¡Ë¤ÏÍèÆü£³Ç¯ÌÜ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡£¤ï¤º¤«£¶»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±£³¡¥£µ£°¡¢£±ÇÔ£±¥Û¡¼¥ë¥É¤È¶ì¤·¤ß¡¢£´·îËö¤«¤é£²·³Ä´À°¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î£µ£¹»î¹ç¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¥£µ£µ¡¢£³£±¥Û¡¼¥ë¥É£±£´¥»¡¼¥Ö¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é°ìÅ¾¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤Ê»ÑÀª¤È¡¢£±£¶£°¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤Ï¸×ÅÞ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¡£µ¢¹ñ»þ¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÂàÃÄ¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÉü³è¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¥é¥â¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤È¼éÈ÷ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢²¿ÅÙ¤â¹¥ÁöÎÝ¤ä°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¸×ÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè·ã²½¤ÎÃæ¤ÇÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Ë¶ìÀï¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤¬¸÷¤ë±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤âº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¡££²£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²¾¡£±ÇÔ¡¢£·¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£±¡¦£¹£³¡£ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤Ç½øÈ×Àï¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ²ÃÆþ¤Î¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¡Ê£²£¸¡Ë¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥¥ìÌ£È´·²¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡££±£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²¾¡£°ÇÔ¡¢£µ¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£¶£µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ê£³£±¡Ë¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Á°È¾Àï¤Ï°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£¸åÈ¾¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇÅÐÈÄ²óÈò¤¬Â³¤¡¢£¶¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£¹¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÆëÀ÷¤â¤¦¤È¤¹¤ë¶ÐÊÙ¤Ê»ÑÀª¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£