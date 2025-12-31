À¤³¦Åª¥À¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÊõÄÍOG¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡Ö2Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤Ë¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡11¿ÍÁÈÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦GANMI¤ÎSUN-CHANG¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¡Ê97´üÀ¸¡Ë¤ÎÌð¿áÀ¤Æà¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡SUN-CHANG¤ÏÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»äSUN-CHANG¤Ï¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¤ÎÌð¿áÀ¤Æà¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤ËGANMIxÊõÄÍ²Î²Î·àOG DANCE LIVE¡Ø2STEP¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¿»ö¤Ë¤â¾ðÇ®Åª¤Ê¤È¤³¤í¤òÂº·É¤·¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤â¤Ã¤¿¿ÍÊÁ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Èà½÷¤È¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤â¶¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÇÃúÇ«¤ËÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¾å¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢GANMI¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡SUN-CHANG¤¬½êÂ°¤¹¤ëGANMI¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÆüËÜ¤«¤éÁ´À¤³¦¤Ë¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢·ëÀ®¤µ¤ì¤¿11¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£16Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖVIBE DANCE COMPETITION XXI¡×¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Á¡¼¥à½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£21Ç¯¤ËBTS¡ÖButter¡×¤Î¿¶ÉÕÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
