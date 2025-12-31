¡Ö£³¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþ¿Í¤Ë¡×¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Û½Ð±é¤ÎÈþ¤·¤£³»ÐËå¤Ë£Ó£Î£ÓÁûÁ³¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥°¤¤²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö£³¿ÍÂ·¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¥ì¥¢¤¹¤®¡×
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢½÷Í¥¤ÎË¾·ë¡¢¼ÓÍè»ÐËå¤¬£³£±Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¼ÓÍè¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¿¿ô¥¡¢Ë¾·ë¤È¤â°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯ºÇ¹â¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤À¤¤¤¹¤¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö£³¿ÍÂ·¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¥ì¥¢¤¹¤®¤Æ´ò¤·¤¤¡¼¡¼¡¼¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÈþ¿Í»°»ÐËå¡×¡¢¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¥¨¥°¤¤²Ä°¦¤¤¤Ê£÷¡×¡¢¡Ö£³¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþ¿Í¤Ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£