¡Ö¡Ø½ª³è¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¤³¤È¡×¡ÄMIKIKO¤¬²¬Â¼Ì÷¹¬¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡¢¡ÈPerfume¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡É
¡Ö²¬Â¼Ì÷¹¬¤Î¡û¡û¡£¡×¤Î¥²¥¹¥È¤Ï±é½Ð¿¶ÉÕ²È¤ÎMIKIKO¤µ¤ó¡£Ç¯Æâ¤Ç¤Î¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿Perfume¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û MIKIKO¤µ¤ó¤Î²èÁü¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡ÊÁ´3Ëç¡Ë
¡¡¼Â¤Ï²¬Â¼¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¸Å¤¯¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç¤À¤È¤«¡£¡ÈMIKIKOÀèÀ¸¡É¤Î»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆPerfume¤È¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMANÁÏ´©7¼þÇ¯µÇ°¹æ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
²¬Â¼Ì÷¹¬¤µ¤ó¤È±é½Ð¿¶ÉÕ²È¤ÎMIKIKO¤µ¤ó
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿
²¬Â¼¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥³¥í¥Ê¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥ï¥Ã¡¼¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤È¤¤¤Þ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡£
MIKIKO¡¡Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤«¤é¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é½Ð¤ä¿¶ÉÕ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÉý¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¸å¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤È¤â¤ÈÍÙ¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂº·É¤ÎÇ°¤ä¿ÀÀ»¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥³¥í¥Ê¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¡¢ÉÔ¶à¿µ¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²¬Â¼¡¡Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
MIKIKO¡¡¤·¤«¤â¤¢¤Îº¢¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¿Ìä¤Î²ô¤¬ÀäÄº¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¶¯À©½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤¢¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡¢»ä¤Î´¶³Ð¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö½ª³è¡×¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
²¬Â¼¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÂçÊÑ¤µ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¿Í¡¹¤ÈÂÐÖµ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤·¤«¤â¼þ°Ï¤ÏÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
MIKIKO¡¡ÀöÎé¤Ï¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÃË½÷Èæ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ë¾Þ¤Î¿³ºº°÷¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
²¬Â¼¡¡¤¢¤¢¡Ä¡Ä¡£
MIKIKO¡¡¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±é½Ð¥Á¡¼¥à¤Ë»ä¤¬Æþ¤ì¤Ð¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£·ë¹½¡¢Ðíâ×¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½÷À¤ò±é½Ð²È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²¶¤¿¤Á¡¢»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤ë¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷À±é½Ð²È¤ÏÀ¤³¦½é¤À¤«¤é¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
²¬Â¼¡¡¼ºÎé¤À¤Ê¤¢¡£
MIKIKO¡¡¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤¬¼ºÎé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤¬¼ºÎé¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢·ë¶É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃª²·¤·¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖºÆ¤Ó»Ï¤á¤ë¡×¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥å¥¦¥«¥Ä¡×¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
²¬Â¼¡¡¤¨¡¢¥·¥å¥¦¥«¥Ä¡©
MIKIKO¡¡¡Ö½ª¤¨¤ë¡×¡Ö³è¡×¤Î¡Ö½ª³è¡×¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¡£
²¬Â¼¡¡¤¨¡¼¤Ã¡ª
MIKIKO¡¡¥Ö¡¼¥à¤Ê¤ó¤ÆÉ¬¤ºµî¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¿ÀÀ»¤ÇÂç»ö¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¥À¥ó¥¹¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¤È¡£
¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¤³¤È
²¬Â¼¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£ÀèÀ¸¤¬¡Ö½ª³è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£Perfume¤Î¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡£
MIKIKO¡¡¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤Ï¡¢½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ê¡£¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡30Âå¸åÈ¾¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â¥±¥¬¤»¤º¡¢¥é¥¤¥Ö¤âµÙ¤Þ¤º¡¢Ã¯°ì¿Í·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤¬¶ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í´Ö³èÆ°¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹¬¤»¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¤ªµÙ¤ß¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤³¤½¸åÇÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ©¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡×´¶¤¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é3¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¤«¤é¡£Ã¯¤«¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ªÎ»¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
²¬Â¼¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î·ëº§Ž¥½Ð»º¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Î´Ö¤Ë·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¡£
MIKIKO¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Perfume¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ì²óÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êPerfume¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤·¡£
¡¡´ü¸Â¤ò·è¤á¤º¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿Í¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¨MIKIKO¤µ¤ó¤Î±é½Ð¿¶ÉÕ²È¤È¤·¤Æ¤Îµ°À×¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤Î±Æ¶Á¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿µ»öÁ´Ê¸¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN2026ÁÏ´©7¼þÇ¯µÇ°¹æ¡Ù¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿ÉÅç ¤¤¤Å¤ß¡¿½µ´©Ê¸½ÕWOMAN 2026ÁÏ´©7¼þÇ¯µÇ°¹æ¡Ë