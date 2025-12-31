¡ÚµÈÂôÎ¼¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙIMAX ¤ÈDolby Chinema¾å±Ç·èÄê¡¡¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤³¤½¤ä¤ë¤Ù¤¡×±ÇÁüÈþ¤Ë¼«¿®¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ª¡¡´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡×
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁ´¹ñ356¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12·î30Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ184²¯±ß¤òÆÍÇË¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏIMAX¤ÈDolby Cinema¤Ç¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ð¡¼¥ÈÈÇ¤È¤·¤Æ¤Î¾å±Ç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â±ÇÁüÈþ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î£±¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ä°áÁõ¤Ê¤É³§¤µ¤Þ¤Î¿¦¿Íµ»¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò4K¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¤³¤ÎºîÉÊ¡É¤³¤½¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤â¡Ö¼«Ê¬¤â»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢IMAX¤ÈDolby Cinema¤Î¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á´Ä¶¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤ò¿ä¾©¡£
ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¿ÍÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¡£Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Ñ¤Æ¤ëÊý¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ØÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤È»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤È4K¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬20Ç¯¡¢30Ç¯¡¢40Ç¯¡¢50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤âÁ´¤Æ¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ª´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤È»ÔÀîÔ¥»Ò¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ª±¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¡¼¥à¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Î¤É¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüËÜ¤Î±é·à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤â¤³¤ì¤«¤é²ÎÉñ´ì¤Î¤¿¤á¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ç®¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
