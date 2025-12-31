¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡ÛÊ¿ÅÄ²í¿ò¤¬´°Á´V¡¡Á°Àá¤«¤éÌµÁÐ¤Î8Ï¢¾¡¡¡¿´¤ÏÇ®¤¯¡¢Æ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢11R¤ÇSS¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ê¿ÅÄ²í¿ò¡Ê44¡áÀî¸ý¡Ë¤¬7¼þÌÜ¤Î4³Ñ¤Ç¾®ÎÓ¿ðµ¨¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÀèÆ¬¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢Á°Àá¤«¤é8Ï¢¾¡¡¢2¾ì½êÏ¢Â³´°Á´V¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ãå¡¹¤È²ç¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£Á°¤Ç¾®ÎÓ¿ðµ¨¤ÈÄ¹ÅÄÃÕÌé¤¬¤ä¤ê¹ç¤¦¤Î¤òÊ¿ÅÄ¤ÏÎäÀÅ¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤ï¤º¤ËÁö¤í¤¦¡×
¡¡ÆÉ¤ßÄÌ¤ê¡¢¾®ÎÓ¤ÈÄ¹ÅÄ¤ÏÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¥¿¥¤¥ä¤ò¾ÃÌ×¤·¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ï»Ä¤ê3¼þ¤Î2³Ñ¡£Ä¹ÅÄ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÎ®¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÊ¿ÅÄ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£Ä¹ÅÄ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¾®ÎÓ¤À¤±¡£»Ä¤ê2¼þ¤Î4³Ñ¤ÇÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¾®ÎÓ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿É½¾ð¤À¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÇ®¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ê¿ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÎäÀÅ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£¡Ö¡Ê¾®ÎÓ¡Ë¿ðµ¨¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1²ó¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æµ¡¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼êÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5Æü´Ö¡¢Ä¹¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤ÆÈè¤ì¤â¿á¤Èô¤ó¤À¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÂç»ö¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡8Ï¢¾¡¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¡£10Ï¢¾¡¤Ê¤éÉ½¾´¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£º£¤ÎÊ¿ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ì¤â½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ê¹â¤ß¤Ë¤¤¤ë¡£
¢¦¾®ÎÓ¿ðµ¨¡Ê2Ãå¡Ë
¡¡¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£