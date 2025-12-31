¡Ö¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬·ù¤¤¡×ÍÆ»ÑÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤âÅÜ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤Îµ²±¡ÄHANA¤ÈÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬½Å¤Ê¤ë¥ï¥±¡Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯¤Ç¹ÈÇò¤Ø¡Õ
¡¡2025Ç¯ºÇ¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢½é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹HANA¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡ÙÄÌ¾Î¡È¥Î¥Î¥¬¡É¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯1·î11Æü¡£¤½¤ÎÆü¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ØDrop¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤âÈ¯Â¡¢½Õ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÏÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤âÃå¤³¤Ê¤·¡¢¼«¿®¤ß¤Ê¤®¤ë»Ñ¤Ë¡Ä
7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHANA¡£¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡ØROSE¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¡ÊBMSG¡¿¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¤Ç¹ÈÇò¤Ø
¡¡¤¢¤ÎÆü¤«¤é1Ç¯Â¤é¤º¤ÇÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë7Ëç¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢ÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤ì¤ÐÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÆ°°÷¤ò¤«¤Þ¤·¡¢ºòÆü¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤ÆÂç³¢Æü¤Î¹ÈÇò¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎHANA¤Î½÷À»ïÉ½»æÎ¨¤Î¹â¤µ¡£5·î¤Î¡ØViVi¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Øanan¡Ù¡ØÁõ±ñ¡Ù¡Ø¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¡ØSPUR¡Ù¡Ä¡Ä¤³¤³¤Ë¡ØAERA¡Ù¤ä¡ØÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ù¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹»ï¤ä·ÐºÑ»ï¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤±¤ÐÉ¬¤º¤äHANA¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¡£¤³¤ì¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢É½»æ¤ò·è¤á¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ëÊÔ½¸Ä¹¥¯¥é¥¹¤ËHANA¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ö¥Ã»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤«¤¯¸À¤¦»ä¤â¡¢¥Î¥Î¥¬¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é1.12¤ÎÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤È²áÅÙ¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î°µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÊÔ½¸Ç¡²¿¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡ÖÀ³Ê¤¬°¤¤¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤½¤ì¤ò¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ä¹¼Ô¤Î¼«Ê¬¤ÎÀõ¤Þ¤·¤µ¤Ë¥ª¥¨¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¤ï¤±ÃÎ¤ê´é¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
HANA¿Íµ¤¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö°é¤ÆÄ¾¤·¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡ÖÃ¯¤Î¼ê¤âÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥Î¥Î¥¬¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎHANA¤ÎÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£HANA¿Íµ¤¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢ÃæÇ¯½÷À¤Î¡Ö°é¤ÆÄ¾¤·¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
HANA¤ÈÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬½Å¤Ê¤ëÍýÍ³
¡Ö¤¤Ã¤È¤È¤Æ¤âÀ³Ê¤Î¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀèÆü¡ØAERA DIGITAL¡Ù¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¾ì¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤Ç²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢º£Ç¯Æ±¤¸¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄHANA¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å·Æ¸¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢HANA¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅ·Æ¸¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡£¸æÇ¯71ºÐ¤Ç¾¼ÏÂ100Ç¯µÇ°¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê100¶Ê¤ò6»þ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¹¤®¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤Ë¤ï¤Î²ÎÉ±¡£100¶Ê²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦»ä¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Þ¤À²Î¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¡¢¸µÁÄ¼Â¥Ü*¤Î½÷¡£
*¥Î¥Î¥¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÝ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò¸«¤»¤¿¸õÊä¼Ô¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¼ÂÎÏ¤ÎË½ÎÏ¡×¤ÎÎ¬
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤Ê¤¼Çä¤ì¤Ø¤ó¤Î¤«¡×
¡¡¾å¾Â¤µ¤ó¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤Ê¤¼Çä¤ì¤Ø¤ó¤Î¤«¡¢¤Û¤ó¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢Å·Æ¸¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½À¸³è¤Ï°ñ¤ÎÆ»¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¡Ø¤¤¤Ê¤«¤Ã¤ÚÂç¾¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØÂç¤Á¤ã¤ó¿ô¤¨±´¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡£¤·¤«¤·¤½¤ì°Ê¾å¤ËÅ·Æ¸¤µ¤ó¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥ë¥Ã¥¥º¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¡¢Æ´¤ì¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ËÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿Å·Æ¸¤µ¤ó¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡Ö¤¢¤ëÆüÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ØÅ·Æ¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ç¤â°ì¤Ä¡£Å·Æ¸¤µ¤ó¡¢¤ªÊÆ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£²¿ÇÕ¤Ç¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤Î¤Û¤¦¤¬åºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë³°¸«¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Å·Æ¸¤µ¤ó¤Î½Ò²û¤Ë¡¢¥Î¥Î¥¬ºÇ½ª¿³ºº@K¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎCHIKA¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¹¤é·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
ÍÆ»Ñ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ç¡¢Ìµ¸ú²½¤µ¤ì¤ëºÍÇ½
¡¡¹â¹»À¸¥é¥Ã¥×Áª¼ê¸¢¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤¿17ºÐ¤Î»þ¤ËÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö½¹¤¤¥Ö¥¹¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ò¡ØÈþ¿Í¡Ù¤Ç²Î»ì¤Ë¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£¤½¤Î¡ØÈþ¿Í¡Ù¤òºÇ½ª¿³ºº¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¡ÖÍýÍ³¤ÏÂÎ·¿¡¿45kgºÇÄã¡¿¤â¤Ã¤ÈËá¤±Ëá¤±¡¿¥¹¥¥ë¤è¤ê³°¸«¡×¤È²Î¤Ã¤¿HANA¤ÎCHIKA¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¸¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤³¨¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë°Å¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¥Ö¥¹¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ç¥Ö¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬Ìµ¸ú²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ²±¡£¤½¤Îµ²±¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÆ»ÑÈãÈ½¤ò¤µ¤ì¤¿»þ¡¢Å·Æ¸¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢Å·Æ¸¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÀ³Ê¤âÌÀ¤ë¤¯»º¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸«¤¿ÌÜ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢1½µ´Ö¤°¤é¤¤½ý¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¥°¥µ¥Ã¤È»É¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢É¨Êú¤¨¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ°Å¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤Ç¤â¡Ø¥Ö¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Í¡Ä¡×
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î·ò¹¯Í¥ÎÉ»ù¡¢ÂÎ¤¬½Ä¤Ë¤â²£¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤è¤¯¿ÆÀÌ¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÙèÙé¤ï¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤ªÀµ·î¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤¤«¤é¿·Ç¯²ñ¤Ç¤ä¤ëÉ´¿Í°ì¼ó¤Î²¼¤Î¶çÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤¤¤È¤³¤¿¤Á¤Ë¤Ï°ìËç¤¿¤ê¤È¤â»¥¤ò¼è¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤é¤Ï¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Ö¤Î¤¯¤»¤Ë¡×¡Ö¥Ö¥¹¤Î¤¯¤»¤Ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡Ø¥Ö¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Í¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¸À¤¨¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ØÀäÂÐ¤¢¤Î¿Í¤â¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤ä¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Û¤É¸À¤¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤è¡Ù¤Ã¤Æ»ä¤ò°Ö¤á¤Æ¤â¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¤è¤·¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤¦ÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤·¤Æ¤¿¤é»þ´Ö¤¬ÀË¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤óÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡¤Ê¤¼¤¢¤Î»þ¡¢¥Ö¥¹¤À¤Î¥Ç¥Ö¤À¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢»þ¡¹»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÅÜ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£È¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢»ä¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¼é¤ì¤º¡¢¸«»¦¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å²ù¤ÈØò²ù¤¬¡ÖHANA¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î»þ¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡¢º£ÅÙ¤³¤½¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤
¡¡HANA¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î»ÒÂÀ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¸÷¤ÎÂ®¤µ¤ÇÈ¿·â¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸ÀÏÀ¤Ï¼«Í³¡£ÈãÈ½¤äÈãÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤³¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¾®¤µ¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£É¨¤òÊú¤¨¤¿°Å¤¤¼«Ê¬¤¬¡£¤¢¤Î»þ¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡¢º£ÅÙ¤³¤½¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£ÃæÇ¯½÷À¤Î¡Ö°é¤ÆÄ¾¤·¡×¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Å·Æ¸¤µ¤ó¤òÄ¹Ç¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¤è¤·¤ß¡×¤Ë¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎHANA¤Ë¡£ÃæÇ¯½÷À¤È¤Ï¡¢¤½¤¦ËÉ¿Í¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¼ã¤¤»Ò¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£³¤¤Ï»à¤Ë¤Þ¤¹¤«¡¢»³¤Ï»à¤Ë¤Þ¤¹¤«¡£¤¤¤¤¤¨HANA¤Ï»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¢¤ÎÆü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿CHIKA¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤âº£Ãç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼«¿®¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÈÖ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎNO¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×
¡¡Å·Æ¸¤µ¤ó¤Ï¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤âÅ·Æ¸¤µ¤ó¤Î²Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡Ê¡ÖÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤ò¹ÈÇò¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ã²´ê½ñ¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤è¤Ä¤è¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡Ë¡¢1996Ç¯¤ËÌ¾¶Ê¡ØÄÁÅçÊª¸ì¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤¤¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢¤½¤Î¸åÏ¢Â³¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤ÈHANA¡¢¼Â¥Ü¤È¼Â¥Ü¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óRIZIN¤è¤ê¡ÖÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤ÎÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈþ¿Í¡×¡Êºî»ì¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¦ºî¶Ê¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢Ryosuke¡ÈDr.R¡ÉSakai¡Ë
¡ÊÀ¾ß· Àé±û¡Ë