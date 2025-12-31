Ä«ÁÒ·»Äï¤ÎÄï»Ò¡¢¥Ò¥í¥ä¤ÏÌµÇ°¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿ÀÎ¶À¿¤Ë£°¡Ý£³È½ÄêÉé¤±
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Ò¥í¥ä¡Ê£²£·¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Ð¡¡£Ô£Å£Á£Í¡á¤Ï¡¢³Ê¾å¤Î¿ÀÎ¶À¿¡Ê£²£µ¡Ë¡á¿ÀÎ¶¥ï¡¼¥ë¥É¥¸¥à¡¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡á¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢£°¡Ý£³È½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤«¤é¤ÎÁÈ¤ß¤Ä¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÙ¤«¤¤ÂÇ·â¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ï¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤ÊÁê¼ê¤Ë¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢³¤·»Äï¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢º£Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ½¤¹Ô¤Ë¤â¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡£¥Ò¥í¥ä¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¸¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÆÃ¤Ë£²²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ç²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È½Äê¤Ç¤ÏÎôÀª¤Ç¤¢¤ë¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¡¢£³²ó¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¬¹¶¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö´°ÇÔ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤óÊÑ¤ï¤é¤º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤¬Áª¤Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¼¡¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¡ÊÁê¼ê¤ò¡Ë¤Ö¤Ã¤È¤Ð¤¹¡£¤³¤Á¤é¤«¤éÁª¤Ù¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£