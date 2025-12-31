¶õ¼«¤Î¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Ê¤¼¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À½¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© Æü±Ñ°Ë¥¿¥Ã¥°¡ÖGCAP¡×³«È¯¤Î¿¿Áê ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡ÈiPhone¡É¤½¤Î°ÕÌ£
¥¢¥á¥ê¥«À½ÀïÆ®µ¡¤Ï¡ÖiPhone¡×¡© ¼«Í³¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤Ê¤¤¶ìÇº
¡¡2025Ç¯¸½ºß¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF-2ÀïÆ®µ¡¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¡ÖGCAP¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡¦¥¨¥¢¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤Î³«È¯¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚGCAP¤äF-35¤ÈÏ¢·È¤«¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÆü¤Î´ÝÌµ¿ÍÀïÆ®µ¡¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡º£²ó¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·±Ô¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F-35¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½Ê¼´ï¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹âÀÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¸·½Å¤ËÈëÌ©²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡ÖiPhone¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡iPhone¤Ï¹âÀÇ½¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¥½¥Õ¥È¡ÊOS¡Ë¤ò¾¡¼ê¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤¿¤ê¡¢Ê¬²ò¤·¤Æ²þÂ¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢Android¤Ï¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¡ÊÀß·×¿Þ¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµ½þ¤ÇÍøÍÑ¡¢²þÊÑ¡¢ÇÛÉÛ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀïÆ®µ¡¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÆÈ¼«¤Î¿·¤·¤¤¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊOS¡Ë¤Î²þ½¤¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢µð³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ï²áµî¤Ë¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£F-2ÀïÆ®µ¡¤òÆüÊÆ¤Ç¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ºÝ¡¢Èô¹ÔÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ÎÄó¶¡¤ò¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤éµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Èô¹Ôµ¡¤Î¡ÖÇ¾¡×¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤Ç°ì¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼«Í³¤Î¤Ê¤µ¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÃà¼¡¼ê¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ëAndroid¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÆ®µ¡¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÂÐÅù¤ËÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤¬¤¯¤é¤à¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ª¶â¡×¤ÎÌäÂê¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
GCAP¤Ï3¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤«¡©
¡¡¸½Âå¤ÎºÇ¿·±ÔÀïÆ®µ¡¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
BAE¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ä¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤¬³«È¯¡¦À¸»º¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¹ñÀÒÀïÆ®µ¡¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐF-35¤Î¾ì¹ç¡¢³«È¯¤«¤é°Ý»ý¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿Áí¥³¥¹¥È¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤ÇÌó2Ãû¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ300Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¹ñ²ÈÍ½»»¡Ê°ìÈÌ²ñ·×¡Ë¤¬Ìó110Ãû±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î3ÇÜ¶á¤¯¤Ç¤¹¡£Áí»ö¶ÈÈñÌó650²¯±ß¤ÎÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤é¡¢¿ôÀéËÜ·ú¤Ä·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Îµð³ÛÉéÃ´¤ò°ì¹ñ¤ÇÇØÉé¤¦¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æü±Ñ°Ë¤Î3¤«¹ñ¤Ç³«È¯Èñ¤ò¡Ö³ä¤ê´ª¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤ÄºÇ¹âÀÇ½¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤ÏÄ¶°ìÎ®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤äBAE¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤Ï¹âµé¼Ö¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¼ê¤¬¤±¤ëÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤Ï²¤½£³Æ¹ñ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Â¿¹ñÀÒÀïÆ®µ¡¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î³«È¯¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢ÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Î¡Ö¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡×¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏÌ±´Ö¡¦·³ÍÑ¹Ò¶õµ¡Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿ï°ì¡¢ÅÅ»Ò¹©³ØÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Á°½Ð¤ÎBAE¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤È¤È¤â¤Ë¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¡¦À¸»º¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¿¡¼¥Ü¥×¥í¥Ã¥×Î¹µÒµ¡¤ÎATR¤Ë¤â´ØÍ¿¡£¤µ¤é¤ËÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î³«È¯¡¦À¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤«¤é¤Ï»°É©½Å¹©¤äIHI¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤É¤³¤«1¹ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é3¤«¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇ¹âµ»½Ñ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢µ¡ÂÎ¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë³Æ¹ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½¸·ë¤·¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡GCAP¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ï2035Ç¯¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢F-2ÀïÆ®µ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬ÂàÌò¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ëº¢¡¢ÆüËÜ¤Î¶õ¤Î¼é¤ê¤Ï¿·À¤Âå¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Î°ìÎ®¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÄ©Àï¡×¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£