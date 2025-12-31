¡Ø¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ù¹Í¤¨¤é¤ì¤ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ä¥Ð¥ì¤¿¤È¤¤Ë¼õ¤±¤ëÂå½þ¤È¤Ï¡©
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯
1.Â¨»þÂàµî¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢·ÀÌó°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Â¨»þÂàµî¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Ã±Û¤·Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÍ±Í½¤Ê¤¯Â¨»þÂàµî¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¹â³Û¤Ê°ãÌó¶â¤äÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢·ÀÌó°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¹â³Û¤Ê°ãÌó¶â¤äÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÂàµî»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÉ»æ¤ÎÄ¥ÂØ¤¨¡¢¾²ºà¤ÎÄ¥ÂØ¤¨¡¢¥Ë¥ª¥¤¤Î½üµî¤Ê¤É¡¢Í½ÁÛ¤¹¤ë¶â³Û¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3.Éß¶â¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢Éß¶â¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¤Á¶Èñ¤È¤·¤Æ¡¢Éß¶â¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢½¤Á¶Èñ¤È¤·¤ÆÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4.¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÄ¤À¼¤ä¥Ë¥ª¥¤¤òÍýÍ³¤È¤·¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê°³´¤·¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤¬´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5.²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²È¤Î¥ªー¥Êー¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÄÂÂß·ÀÌó¤Î¿³ºº¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¿·¤·¤¯²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¤¿¤á¡¢¥Ú¥Ã¥È²Ä¤ÎÄÂÂß¤ò·ÀÌó¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿³ºº¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤òÍýÍ³¤Ë¶¯À©Âàµî¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òÍýÍ³¤Ë¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍúÎò¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6.¸¤¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸¤¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È²Ä¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤ÎÊª·ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤ä´ÉÍýÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤é¥Ú¥Ã¥È²Ä¤ÎÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸¤¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
7.Ë¡Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ë¡Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¼Á¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ë¡Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
²ò·è¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤êÀº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
8.¸¤¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê»ýÉÂ¤¬°²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¸¤¤Ë¤â¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¸µµ¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸¤¤ÎÆùÂÎÅª¤Ê·ò¹¯¤äÀº¿ÀÅª¤Ê·ò¹¯¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¿ª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢ÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ýÉÂ¤¬°²½¤·¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸¤¤Î·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡¢½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò8¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¨»þÂàµî¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È ¹â³Û¤Ê°ãÌó¶â¤äÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È Éß¶â¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È ¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È ²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È ¸¤¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È Ë¡Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È ¸¤¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê»ýÉÂ¤¬°²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È
¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Â¨»þÂàµî¡¦¹â³Û¤ÊÇå½þÀÁµá¡¦Ë¡Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Î·ò¹¯¤È¹¬¤»¡¢Ä¹¼÷¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤ÎÊª·ï¤Ç¸¤¤ò»ô¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ú¥Ã¥È²Ä¤ÎÊª·ï¤Ø¤È°ú¤Ã±Û¤·¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¸¤¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£