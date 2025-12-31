Èá±¿¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿û¾ÂºÚ¡¹¤Î¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÌ¤¿ë¡¡ÁíºÆÀ¸²ó¿ô270Ëü²óÄ¶¡ÄÏÃÂê¤òÀ¸¤à°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌ¥¤»¾ì2025 vol.6¡Û
½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ÇÏÃÂê¤òÀ¸¤àÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¿û¾ÂºÚ¡¹(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾å¤Ç¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¿û¾ÂºÚ¡¹¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£5·î¤Î¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ç¼«¿È2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤ò¾þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢8·î¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È´ê¤¦25ºÐ¤Ï¡¢¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉC¡¢11·î14Æü¡Á16Æü¡Ë¤Ç¡ÈÂç¥Ð¥º¤ê¡É¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥À¥á¤Ê¤ó¡×¿û¾ÂºÚ¡¹¤Î¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡ÈÌ¤¿ë¡É¤Î°ìÂÇ¤ò¸«¤ë
¡¡Âç²ñ½éÆü¤Î12ÈÖ¥Ñ¡¼3¡£¿û¾Â¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥Ô¥óÊý¸þ¤Ë°ìÄ¾Àþ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ã¥×¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤é¤Ï´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ã¥×¤Î±ï¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢°ìÉô¤¬¥°¥ê¡¼¥óÌÌ¤è¤ê¤â¾å¤Ë½Ð¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÈ½Äê¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡Ä¡£¶¥µ»°Ñ°÷¤¬¥«¥Ã¥×¼þÊÕ¤ò½¤Éü¸å¡¢¿û¾Â¤Ï¤ï¤º¤«¿ô¥»¥ó¥Á¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤É¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õµ¬Â§13.2c¤Ë¤Ï¡Öµå¤¬¡¢¥Û¡¼¥ë¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Þ¤Þ¤Î´ú´È¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢µå¤Î°ìÉô¤¬¥Û¡¼¥ë¤Î±ï¤è¤ê²¼¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Îµå¤Ï¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡×¤Èµ½Ò¡£¿û¾Â¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢´ú´È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡JLPGA¤ÏX¤Ç¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡×¤Èµ¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¿û¾Â¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤¿¸å¤Ï¡¢Çò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤µ¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Ö¤¨¡¼¡¡¤Ê¤ó¤Ç¥À¥á¤Ê¤ó¡¡¤¨¡¼¤¨¡¼¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹´é¤Î³¨Ê¸»ú¤ò9¤ÄÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡ÖÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤¢¤ÎÆ°²è¡¢¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡£¾Ð¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï270Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¶¥µ»¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ÆÏÃÂê¤òÀ¸¤àÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿û¾Â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿û¾Â¤Ë¤Ï¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ê¤ê¤ËËÜÅö¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¡¤½¤·¤Æ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤â´Þ¤á¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤àÆþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢SNS¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤â´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤ë25ºÐ¡£»¿ÈÝ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]