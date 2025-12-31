¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤·¤ç¤¦¤¿¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×ÀÆÆ£¾ÍÂÀ¡¢Ì¼¡õÂ©»Ò¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀÆÆ£¾ÍÂÀ¤µ¤ó¤Ï12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¡õÂ©»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡À®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë¡×¡ÖÍèÇ¯¤â¾ÍÂÀ·¯¡¢²ÈÂ²¤¬¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÆÃ¤ËÌÜ¸µ¤¬¤·¤ç¤¦¤¿¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£º£Ç¯¤Ï»Ò¤É¤â¤¬1¿ÍÁý¤¨²ÈÂ²4¿Í¤Ë¤Ê¤ê·ëº§¼°¤Ê¤É¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë»Ñ¤ò¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤ÏÌ¼¤òÉ¨¤Ë¾è¤»¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤·¤¤Éã¿Æ¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö40ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¤µ¡×ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï11·î18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Öº£Æü40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª40ÂåÆÍÆþ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©¡¼¤«¤é¤ß¤Æ¤ë¤±¤É40ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¤µ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤ÁËÜÅö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê40Âå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
