¡Ú¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ÛAKB48¡õ¤â¤â¥¯¥í¤¬Ì´¥³¥é¥Ü¡¡¤¿¤«¤ß¤Ê¡ÖAKB¡Á¡×¢ª¤¢¡¼¤ê¤ó¤é¥¢¥¤¥É¥ëÁªÈ´¤¬¡ÖRIVER¡×ÈäÏª¡Ö¡Ö¤¢¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ!!!¡×
¢£¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡¡Öº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ "ÅÜÅó¤Î60Ê¬"Ê¿À®¡¦ÎáÏÂºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î°ìËë¡Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¸µAKB48¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬VTR¤Ç½Ð±é¡£¡ÖAKB¡Á¡×¤Î³Ý¤±À¼¤«¤é¡ÖRIVER¡×¤Ç¥á¥É¥ì¡¼¤¬Ëë³«¤±¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48É÷¤Î°áÁõ¤Ç¡ÖRIVER¡×¤òÈäÏª¤·¤¿º´¡¹ÌÚºÌ²Æ
¡¡º´¡¹ÌÚºÌ²ÆÎ¨¤¤¤ë¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¡¢¡âME¡¢¢âJOY¡¢¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ukka¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢AKB48¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë°áÁõ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖRIVER¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¤«¤é·Ò¤¬¤ëRIVER¡¢¥¨¥â¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¡ÖRIVER»Ï¤Þ¤ê¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡ª¡×¡ÖRIVER¤ä¤Ð¤¹¤®¤¿ºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸á¸å1»þ¤Ë³«±é¤·¡¢¸á¸å7»þº¢¤Ë½ª±éÍ½Äê¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
