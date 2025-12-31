¡Ú¥¶¥ï¤Ä¤¯Âç³¢Æü¡Û¶ÌÀîÅ°»á¡¢µ×¡¹¤Î½Ð±é¡¡²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©°ìÌÐ¡¦ÎÉ½ã¤¬ÄÉµÚ¡Ö¤ä¤Ã¤È²ò¶Ø¡©¡×
¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡É¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤¬2025Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤¬¡¢12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¡Ê¸å5¡§00¡Ë¡£ËÁÆ¬¤Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¡¢¶ÌÀîÅ°»á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Î½Ð±é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥¶¥ï¤Ä¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¬¤¯¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ÈT¡¦O¡¦R¡É¡×¤ÊÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È
¡¡½Ð±é²ó¿ô¤¬±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï6²óÌÜ¡¢¶ÌÀî»á¤¬4²óÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤¬¡Ö»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ²ó¿ô¤¬°ã¤¦¡×¤È¤Ö¤Ã¤³¤ß¡£¶ÌÀî»á¤¬¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÌÐ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢º£²ó¤«¤é²ò¶Ø¡©¡×¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÎÉ½ã¤âÄÉµÚ¡£¶ÌÀî»á¤¬¡ÖËÍ¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¤¿¤é¡¢Á´Éô¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤¬¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤È¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡±©Ä»¥¢¥Ê¤â¡ÖËÍ¤Ï¶ÌÀî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ë¡Ø¥À¥á¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È°¥Î¥ê¡£¶ÌÀî»á¤¬¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ï¡Ä¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ëÃæ¡¢¤Á¤µ»Ò¤¬¡Ö»ä¡¢¤ä¤é¤«¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤òºÌ¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤È¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡¡¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ªÇ¯±Û¤·SP¡Ù¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¡£¤´¤´5»þ¤«¤é¿¼Ìë1»þ¤Þ¤Ç¡¢8»þ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÇ¯ËöÆÃÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£
