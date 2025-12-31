À¹²¬»Ô¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¡¢£±£¹³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·×²èÃÇÇ°¡ÄÍî»¥¼Ô¥¼¥í¡¦²Á³Ê¹âÆ
¡¡À¹²¬»ÔÃæ¿´Éô¡¦Ãæ¥Î¶¶ÃÏ¶è¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ç¡¢·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£±£¹³¬·ú¤Æ¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡¢£¸³¬·ú¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ïº£·îÃæ½Ü¤Ë»ÔÌ±¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¡¢ÊÑ¹¹¤ÎÍýÍ³¤äº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¶È¤ÏÃÏ¸µÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Çºî¤ë¡ÖÃæ¥Î¶¶ÄÌ°ìÃúÌÜÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¡×¤¬¼çÂÎ¤Ç¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö£í£ï£î£á£ë£á¡Ê¥â¥Ê¥«¡Ë¡×¤È°ìÂÎÅª¤ÊÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¡£Åö½é¤Ï£±³¬¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¡¢£²¡Á£±£¹³¬¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë·úÊª¤ò£²£°£²£·Ç¯¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¡¢Ìó£¸£°¸Í¤ÎÆþµï¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤¸¤á¤ËÆþ»¥¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢Íî»¥¼Ô¤Ï¥¼¥í¡£¤µ¤é¤Ë·úÀßÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¹âÆ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÈÎÇä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²Á³Ê¤¬¶áÎÙ¤ÎÁê¾ì¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¹ç¤«¤éÊÑ¹¹¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÑ¹¹¸å¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢£±³¬¤ò¾¦¶È»ÜÀß¡¢£²³¬¤«¤é£¸³¬¤òÂß¤·¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤¹¤ë¡£·úÃÛÌÌÀÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó£±£°£µ²¯±ß¤«¤éÌó£±£±£¸²¯±ß¤ËÁý²Ã¡£·×²èÃÏ¤Ï¸½ºß¡¢»ÃÄêÅª¤ËÃó¼Ö¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢£²£¹Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·À°È÷¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡»Ô¤ÏÍèÇ¯£±·î£²Æü¤Þ¤Ç»ÔÌ±¤Î¸ø½Ò¤òÊç¤ê¡¢Æ±£¹Æü¤Ë¸øÄ°²ñ¤ò³«¤¯¡££´·î¤Ë¤Ï·×²èÊÑ¹¹¤Î·èÄê¤ò¹ð¼¨¤·¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤ÎÊÑ¹¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò¸©¤È¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡»Ô¤Þ¤Á¤Ê¤«Ì¤ÍèÁÏÀ¸¼¼¤ÎÆ£¸¶²¹¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë·×²è¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£