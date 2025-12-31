ことし、高値が続いたコメですが、私たちは、その裏にある生産現場の“危機感”を取材しました。戸田舜介記者のリポートです。

◇

この日、福井県小浜市で行われていた会議。

コメ生産者・郄鳥佐太一さん（72）

「太良庄全体を守っていかなあかんっていう意識を持ってもらわんとあかん」

住民の半分がコメの生産者のこの集落。しかし、その平均年齢は60代。喫緊の課題は“担い手をどう維持していくか”です。

コメをめぐるニュースを連日のように伝えてきた2025年。取材の中であらわになったのは、コメだけでなく日本の農業全体がピンチであること。ことし9月には、全国の農地の30パーセントあまりで、10年後の担い手が決まっていないとのデータも明らかになりました。

課題はこの集落も同じで…。

コメ生産者・郄鳥佐太一さん

「（田んぼが）段々にあったんですけれども、土を入れて高くして一枚にならした」

取り組んでいたのは、バラバラな農地を1つにまとめ生産効率を上げる「集約化」。政府もこれが進めば、田んぼの面積を広げられ、「増産」にもつなげられると力を入れています。

会議でも、これが議題の1つに。しかし──。

兼業でコメ生産に関わる郄鳥勇成さん（48）

「田舎の長男に生まれたら、生まれながらの農家ですよね。それもちょっと心の中でそしゃくできてなくて」

“若手”から出たのは「集約化」以前に、自分が将来、本当に“跡を継ぐのか”という葛藤。さらに──。

コメ生産者「楽しいと思ったこともあるやろ？」

郄鳥勇成さん「死ぬかと思いましたよ。楽しいか…、楽しい？」

コメ生産者「草刈り終わった後に（田んぼが）めっちゃキレイになるの、おーって思わん？」

郄鳥勇成さん「いや…」

コメ生産者「まじで？」

農業への向き合い方の“温度差”も浮き彫りに。こうした意見に“ベテラン”は──。

コメ生産者・兼田恭宏 さん（70）

「この集落の形態を維持しようと思ったら、お互いのコミュニケーションが必要。若い子が何考えているかっていうのを、しっかり聞き出さんと」

世代を超えた“ホンネ”の話し合い。その機会を持つことが農業の存続に向けた“カギ”になるかもしれません。長年、この地域の農業を見続けてきた市の職員は──。

福井県小浜市 農林水産課 課長補佐・奥村直己さん

「どうしても役所の職員って、計画を作ることに集中してしまいがちなんですけど、やはり、集落で話し合うことが一番大事なので」

“コメの高値”を発端に“農業のピンチ”も浮き彫りとなった2025年。どうすれば、日本がコメなどの生産を続けられるのか、2026年は、ひとりひとりが自分ごととして捉える必要がありそうです。