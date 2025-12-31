ÎÓ²È»°Ê¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×Êì³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤òÌÀ¤«¤¹
Íî¸ì²È¤Î2ÂåÌÜÎÓ²È»°Ê¿¡Ê55¡Ë¤¬31Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£24Æü¤Ë92ºÐ¤ÇÏ·¿ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
»°Ê¿¤Ï¡Ö¡ØÊì¤µ¤ó¡¢À¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤éÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èá¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÊÌ¤ì¤Î»þ¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£·»¤ÎÎÓ²ÈÀµÂ¢¡¢»Ð¤Î³¤Ï·Ì¾¤ß¤É¤ê¡¢ÂÙÍÕ¤âÉÂ¼¼¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½é¼·Æü¡£»°Ê¿¤Ï»þÀÞ¡¢ÎÞÀ¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ë´¤Êì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¡Ê½éÂå»°Ê¿¤µ¤ó¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê1980Ç¯9·î¡Ë¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç²È¤Î¤³¤È¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤¬¹Ö±é¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Éã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯10·îËö¡¢¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡ËÀÇÙ±ê¤ÇÆþ±¡¡£ÉÂ±¡¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë5»þ´ÖÁ°¡¢ÉÂ¼¼¤¬¼ä¤·¤¤¤«¤é¥Ó¥ó¥°¡¦¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤ä¥µ¥Ã¥Á¥â¡Ê¥ë¥¤¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤òÎ®¤·¤¿¤é¡¢Êì¤Ë¤Ï¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¡£ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö²¶¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÊì¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÏÂç¾æÉ×¡£¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ÊºÊ¤Î¹ñÊ¬º´ÃÒ»Ò¡Ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤ÏÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊì¤Ï°ÎÂç¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÔ¶à¿µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Ï²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»°Ê¿¤Ï¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»°Ê¿¤Ï¡¢½éÂå»°Ê¿¤µ¤ó¤È³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Á¡¢Á°Ì¾¤ÏÎÓ²È¤¤¤ÃÊ¿¡£