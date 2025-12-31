ÌñÇ¯¤ÏÉÔ¹¬¤Ç¤âŽ¤ºÒÆñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¿ÀÆ»³Ø¼ÔŽ¢¤à¤·¤í¥Á¥ã¥ó¥¹Ž£Ž¤ÃËÀ42ºÐŽ¥½÷À33ºÐ¤¬Ž¢ÂçÌñŽ£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÜÅö¤Î°ÕÌ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»°¶¶·ò¡Ø¿ÀÍÍ¤Ë´ê¤¤»ö¤ò³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡ªÌñ½ü¤±¡¦Ìñã±¤¤Âç»öÅµ¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÌñÇ¯¤Ï¡ÖÌòÌÜ¤ò¤â¤é¤¦Ç¯¡×¡¢ÂçÌñ¤Ï¡ÖÂçÌò¡×
Ì±Â¯³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌñ¡×¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÌò¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»ÍÆóºÐ¤Î¡ÖÂçÌñ(¤¿¤¤¤ä¤¯)¡×¤Ï¡ÖÂçÌò(¤¿¤¤¤ä¤¯)¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÖÌò¡×¤È¤Ï¡Ö¿ÀÌò(¤·¤ó¤ä¤¯)¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿À»ö¤ËÊô»Å¤¹¤ëÌò¡×¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÌÜ¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÇ¯Îð¤¬¡ÖÌñÇ¯¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÌòÇ¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÀÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢¶¦Æ±ÂÎ¡ÊÉôÂ²¡¦Â¼Íî¡Ë¤ä½¸ÃÄÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÀÕÇ¤¤â½Å¤¯¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤Ù¤Ç¯Îð¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ó¤È¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥ä¥¯¡×¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÌò¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¼º¤¤¡¢ÉÔµÈ¤Ê°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÌñ¡×¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÍÍ¤È¤Î¸òÎ®¤¬Ëº¤ìµî¤é¤ì¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ø¤Î¡¢¿ÀÍÍ¤«¤é¤Î¡È¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¡É¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÀ¤ÎÂçÌñ¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¢¤ë»ÍÆó¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö»ÍÆó(¤·¤Ë)¡×¤¬¡Ö»à¤Ë¡×¤ËÄÌ¤¸¡¢½÷À¤ÎÂçÌñ¤ÎÇ¯Îð¤Î»°»°¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö»°»°(¤µ¤ó¤¶¤ó)¡×¤¬¡Ö»¶¡¹¡×¤ËÄÌ¤º¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÌÂ¿®Åª¤ÊÀâÌÀ¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢»¶¡¹¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤â¡ÖËÜÍè¡¢ÌòÌÜ¤ò¤â¤é¤¦Ç¯¡×¤½¤ì¤¬¡ÖÌòÇ¯¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÌñÇ¯¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈôÌö¤Ç¤¤ë¤È»×¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÌñÇ¯¤Ï²Ú¡¹¤·¤¯¡¢¤è¤í¤³¤Ð¤·¤¤¤³¤È
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌñ¤ò·Þ¤¨¤¿Ç¯¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎºÒÆñ¤ä¶§±¿¤â¿ÀÍÍ¤«¤éã±¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¥ä¥¯ÌÜ¡ÊÌòÌÜ¡Ë¤ò¤â¤é¤¦Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯ÃË(¤È¤·¤ª¤È¤³)¤Î¤è¤¦¤Ë¼ã¿å(¤ï¤«¤ß¤º)¤òµâ¤ó¤À¤ê¡¢Ç¯¿ÀÍÍ(¤È¤·¤¬¤ß¤µ¤Þ)¤Ë¶¡Êª(¤¯¤â¤Ä)¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÌòÌÜ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¡Ö¿Í´ÖÅª¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ò²ñÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¡¢ÌñÇ¯¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²Ú¡¹¤·¤¯¤è¤í¤³¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÀ²¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Î¤Ü¤ëÇ¯¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¡¢¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ð¤«¤ê¤Ï²Öºé¤¯»þ´ü¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£À²¤ìÉñÂæ¤Î¡ÖÀ²¤ì¡×¤Ï¡¢¡ÖÀ²¤ìÃå¡×¤ä¡ÖÀ²¤ì¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤¬¤Ã¤¿¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¿È¤â¿´¤â¡Ö°Û¾ï¡×¤Ê¾õÂÖ¡Ê¾ðÂÖ¡Ë¤Î¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ªÊ×Ï©¡×¤âÌñã±¤¤¤Î°ì¼ï
¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡Ö½äÎé(¤¸¤å¤ó¤ì¤¤)¤ÎÎ¹¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼½äÎé¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Î°ì¤Ä¤Ï¡ÖÌÇºá(¤á¤Ä¤¶¤¤)¤ÎÎ¹¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½äÎé¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÌîÊ©(¤Î¤Î¤Û¤È¤±)¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½äÎé¼Ô¤¿¤Á¤ò¡Ö¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤ÎÂçÈ¾¤Ïºá¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿Í¤Ó¤È¤Ç¡¢²áµî¤ËÉÔ¹¬¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢½äÎéÃÏ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¡¢¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯»Ü¤·¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤¬¤ª¤è¤½1400¥¥í¤Ë¤â¤Ê¤ëÁ´¹ÔÄø¤òÎ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ó¤È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤Ë»Ü¤·¤â¤Î¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÏÌñã±¤¤¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½äÎé¼Ô¤Ï°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³Þ(¤«¤µ)¤Ê¤É¤Ë¡ÖÆ±¹ÔÆó¿Í(¤É¤¦¤®¤ç¤¦¤Ë¤Ë¤ó)¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¹°Ë¡Âç»Õ(¤³¤¦¤Ü¤¦¤À¤¤¤·)¡Ê¶õ³¤¡Ë¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Âç»Õ¤¬ºá¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂç»Õ(¤À¤¤¤·)¡×¤Ï¡ÖÂå»Õ(¤À¤¤¤·)¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºá¤ò¤¢¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÌñã±¤¤¤Î°ì¼ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÊª¸ð¤¤¡É¤Ø¤Î»Ü¤·¤â¡ÖÌñã±¤¤¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤¿¤á¤Î°ì¿ÍÎ¹¤Î¤Û¤«¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢´¶³Ð¤ÇÎ¹¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¡¶µÅª¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤·¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤¿¤¤Îî¾ì(¤ì¤¤¤¸¤ç¤¦)¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤ËÃÏ¸µÌ±¤¬»Ü¤·¤â¤Î¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤â¡¢»Ü¤·¤â¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îºá¤äãÒ(¤±¤¬)¤ì¤äºÒ(¤ï¤¶¤ï)¤¤¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈÈ¤·¤¿ºá¤äãÒ¤ì¤äºÒ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤Ð°ì¼ï¤Î¡Öã±¤¤¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÁ°¡¢»ä¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢»°Ì£Àþ¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²È¡¹¤ò²Î¤¤Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌçÉÕ·Ý¿Í(¤«¤É¤Ä¤±¤²¤¤¤Ë¤ó)¡×¤¬¤è¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îø¤ÎØò²ù¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ð¤¤¤ò¤·¤Æ²È¡¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ó¤È¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¶âÁ¬¤äÊªÉÊ¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ü¤·¤ò¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Öã±¤¤¡×¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤Þ¤¹¤È¡ÖÌñã±¤¤¡×¤Î°ì¼ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÌçÉÕ·Ý¿Í¤¬¡¢»Ü¤·¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Îºá¤äãÒ¤ì¤äºÒ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¯¤Ø»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢½îÌ±¤Î±£¤ì¤¿Ìñã±¤¤¤Î¿®¶Ä¿´¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Ãù¶â¤òÀ¹Âç¤Ê¼ò±ã¤Ë¤¢¤Æ¤¿¡ÖÂçÌñ¡×¤ÎÍ§¿Í
¼¡¤Ë¡¢»ä¤ÎÍ§¿Í¤ÎÌñã±¤¤¤Î¤ä¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Ï»ÍÆóºÐ¤Þ¤Ç¤ËÃß¤¨¤¿¤ª¶â¤òÂçÌñ(¤¿¤¤¤ä¤¯)¤Îã±¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÁ´Éô»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ¼ò±ã¤ò¤â¤è¤ª¤·¡¢¤ªÅÚ»º¤Þ¤Ç½Ð¤·¤ÆÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ê¤É¤Ï¡¢Ìñ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ó¤È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÂçÌñ¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¡Öã±¤¤¡×¤Î°ì¼ï¤ÎÀøºßÅª°Õ¼±¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¡¢Ìñã±¤¤¤ÎËÜ¼Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹¬Ê¡¤âÉÔ¹¬¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È¤¤¤¦À¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹¬Ê¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤ªÊ¡Ê¬¤±¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤é¤¨¡×¤ò¡Ö²ò½ü(¤Ï¤é)¤¨¡×¤È¤â½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÂçã±¡×¤Î¿À»ö¤Ë¡Ö²òÆì(¤È¤¤Ê¤ï)¡×¤È¤¤¤¦ã±¤¤¤Î¹Ô»ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Ïºá¤äãÒ¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÙ¤«¤¯²òÂÎ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤ÎÈ¬È¬¤«½ê¤Î½äÎé¡¢¤³¤ì¤Ï°ì¼ï¤Î¤µ¤¹¤é¤¤¤ÎÎ¹¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½äÎé¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍèÀ¤(¤é¤¤¤»)¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¡×¤Ç¤Îºá¤ËÂÐ¤¹¤ëºÛ¤¤ò¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤âÌµ°Õ¼±¤Î¡Öã±¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½äÎé¤Ï¡¢¡ÖÌÇºá¤Î¤¿¤á¤ÎÎ¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¤Î´ÑÇ°
¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¸Å¤¯¤«¤é¡ÖÎ®Î¥¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¸Å¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¡ÖÎ®¡×¤È¤¤¤¦»ú¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢½¡¶µÅª¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÎ®¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¡¢Î®·º(¤ë¤±¤¤)¡¢Î®ºá(¤ë¤¶¤¤)¡¢Î®¿Í(¤ë¤Ë¤ó)¡¢Î®ëó(¤ë¤¿¤¯)¤Ê¤É¤È»È¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢ºá¿Í¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿Î®¤ì¼Ô¤¬¡¢¤½¤Îºá¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¢¤Æ¤É¤â¤Ê¤¤Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¤ÎÎ¹¤Î»ý¤Ä¡¢¤â¤Ã¤È¤âº¬¸»Åª¤Ê»Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥Ê¥¬¥·¥Ó¥Ê¡¢¼·Í¼¥Ê¥¬¥·¡¢¥Í¥Ö¥¿¥Ê¥¬¥·¡Ê¿çËâ¤ò½±¤¦¥Í¥Ö¥¿¤È¤¤¤¦°Ëâ¤òÎ®¤·µî¤ëº×¤ê¡Ë¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤â¥Ê¥¬¥·¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥Ê¥¬¥·¤â¡ÖÎ®¤·¡×¤ËÄÌ¤¸¡¢ºá¤äãÒ¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ¤¤¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥¬¥·¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢ºá¤äãÒ¤ì¤äºÒ¤¤¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®¥¿¡¼¤ä¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç¼ò¾ì¤Ê¤É¤ò²ó¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎ®¤·¡×¤â¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡ÖÌçÉÕ·Ý¿Í¡×¤ËÄÌ¤º¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¤Î´ÑÇ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤ÎÄì¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
»°¶¶ ·ò¡Ê¤ß¤Ä¤Ï¤·¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¿ÀÆ»³ØÇî»Î
1939Ç¯ÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê¿ÀÆ»Àì¹¶Çî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¡£±ÊÇ¯¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¿ÀÆ»Ê¸²½³ØÉôµÚ¤ÓÆ±Âç³Ø±¡¶µ¼ø¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2010Ç¯¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ¤Î¿ÀÆ»Ê¸²½¸¦µæ²ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ÞÀâ ¿ÀÆ»¤ÎÀ»ÃÏ¤òË¬¤Í¤ë¡ªÆüËÜ¤Î¿À¡¹¤È¿À¼Ò¡Ù¡¢¶¦´Æ½¤¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¿ÀÍÍ¤ÈÊ©ÍÍ»öÅµ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¿ÀÆ»³ØÇî»Î »°¶¶ ·ò¡Ë