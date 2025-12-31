ºå¿À¤«¤é°ÜÀÒ¢ªÂ³¤¯ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡¡¡ÈÀ®¸ùÎã¡ÉÃÂÀ¸¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È°ÜÀÒÁª¼ê¤ÎÌÀ°Å
¡¡2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï4²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢½é²ó¼Â»Ü»þ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤¬Âç³èÌö¡£°Ê¹ß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²áµî3Ç¯¤Î³ÍÆÀÁª¼ê¤ÈÊü½ÐÁª¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¼Â»Ü¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÃÝ¤Ï¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤«¤é12¾¡¡Ê2ÇÔ¡Ë¤ÎÂç³èÌö¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£2024Ç¯¤â11¾¡¡¢2025Ç¯¤â9¾¡¤òµÏ¿¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿Áª¼ê¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÝ³ÍÆÀ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÍÛÀî¾°¾ÆâÌî¼ê¤¬À¾Éð¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÂàÃÄ¡£ºå¿À¤Ç¤âÂçË¤¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¾Éð¤Ç¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«1ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¼¿¸¶ÂçÚðÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î38ÅÐÈÄ¡¢1¾¡4ÇÔ¡¢5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.89¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤Ï11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï6·î14Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤¬ºÇ¸å¡£2·³¤Ç¤Ï31»î¹ç¤ËÅê¤²¡¢1¾¡1ÇÔ7¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.17¤Î¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Ë¤Ï2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¤ÎÇÏ¾ì»©ÊåÅê¼ê¤¬µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï44»î¹çÅÐÈÄ¤È³èÌö¤·¤¿±¦ÏÓ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2Ç¯´Ö¤Ç·×9»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÀïÎÏ³°¤Ë¡£DeNA¤¬°éÀ®¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ïµð¿Í¤«¤éÈ«À¤¼þÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢DeNA¤ËÉÍÃÏ¿¿À¡Åê¼ê¤¬°ÜÀÒ¡£È«¤Ï¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì1·³½éÅÐÈÄ¤Ï9·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤È¹¥Åê¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï52»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¦¡£ÉÍÃÏ¤Ï7·î¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÀïÎÏ³°¤ò¼õ¤±¤Æ°éÀ®¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡²áµî3Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°ÜÀÒ¸å¤Ë°ìÄê°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºå¿À¤ÏÅê¼êÍÍø¤È¤µ¤ì¤ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢³èÌö¤Î°ì°ø¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éßÀÅÄÂÀµ®³°Ìî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£½é¤á¤ÆÌî¼ê¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÈºÆÀ¸¹©¾ì¡É¤ÇÌî¼ê¤ÎÀ®¸ùÎã¤òºî¤ì¤ë¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë