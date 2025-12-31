Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢°Â»ºµ§´ê¤Ø ¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£°Â»ºµ§´ê¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¥¿±Ãæ¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¡È¤ªÊ¢¡É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤Ã¤¿°Â»ºµ§´ê¥·¥ç¥Ã¥È
12·î11Æü¤ËÉ×¤Î°ðÍÕÍ§¤ÈÏ¢Ì¾¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£ÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö5¥ö·î¤ÎØü¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÈ¯É½Á°¤Ê»ö¤â¤¢¤ê¹Ô¤¯¤Î¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃÙ¤áÃÙ¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¿åÅ·µÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È°Â»ºµ§´ê¤Ë¡×ÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®¤Ë¤¢¤ë°Â»º¡¦»Ò¼ø¤±¤ÇÍÌ¾¤Ê¿À¼Ò¡¦¿åÅ·µÜ¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ª¼é¤ê¤â»Ò¼ø¤±¸æ¼é¤«¤é°Â»º¸æ¼é¤ËÇ¯Æâ¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö°Â»ºµ§´ê¹Ô¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ÅÄ¤Ï1998Ç¯2·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¡¢ºë¶Ì¸©°é¤Á¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Önicola¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡ÖPopteen¡×¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖViVi¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCALNAMUR¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢»¨»ï¡¦CM¡¦TV¡¦YouTube¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤Ë°ðÍÕ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¥¿±Ãæ¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¡È¤ªÊ¢¡É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤Ã¤¿°Â»ºµ§´ê¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢°Â»ºµ§´ê¤Ø
12·î11Æü¤ËÉ×¤Î°ðÍÕÍ§¤ÈÏ¢Ì¾¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£ÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö5¥ö·î¤ÎØü¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÈ¯É½Á°¤Ê»ö¤â¤¢¤ê¹Ô¤¯¤Î¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃÙ¤áÃÙ¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¿åÅ·µÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È°Â»ºµ§´ê¤Ë¡×ÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®¤Ë¤¢¤ë°Â»º¡¦»Ò¼ø¤±¤ÇÍÌ¾¤Ê¿À¼Ò¡¦¿åÅ·µÜ¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ª¼é¤ê¤â»Ò¼ø¤±¸æ¼é¤«¤é°Â»º¸æ¼é¤ËÇ¯Æâ¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢2023Ç¯8·î¤Ë°ðÍÕÍ§¤È·ëº§
Æ£ÅÄ¤Ï1998Ç¯2·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¡¢ºë¶Ì¸©°é¤Á¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Önicola¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡ÖPopteen¡×¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖViVi¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCALNAMUR¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢»¨»ï¡¦CM¡¦TV¡¦YouTube¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤Ë°ðÍÕ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û