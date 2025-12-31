¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦NENE¡¢·ëº§È¯É½ ¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È¤ÎÌ©Ãå¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎNENE¡Ê31¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²è²È¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNaqstoeru.m.j.k.¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§È¯É½¤Î31ºÐÈþ½÷¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¤ÈÂçÃÀ¥¥¹
NENE¤Ï¡¢»ØÎØ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆNaqstoeru.m.j.k.¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¼Ì¿¿²È¤Ç±ÇÁü´ÆÆÄ¤ÎTakao Iwasawa»á¡Ê@takaoiwasawa¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢NENE¤ÈNaqstoeru.m.j.k.¤¬Ì©Ãå¤·¤Æ¥¥¹¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Î¼ê¤ÎÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¤ä¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
NENE¤Ï¡¢Åìµþ½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎRyugo Ishida¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎAutomatic»á¤È¤È¤â¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤æ¤ë¤Õ¤ï¥®¥ã¥ó¥°¤ò·ëÀ®¡£Âî±Û¤·¤¿²»³Ú¥»¥ó¥¹¤äÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Naqstoeru.m.j.k.¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¤«¤éÉ½¸½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2013Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤äÅ¹ÊÞ¤ÎÊÉ²èÀ©ºî¤È¤¤¤Ã¤¿²è¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡NENE¡¢·ëº§È¯É½
¢¡·ëº§È¯É½¡¦NENE¡õNaqstoeru.m.j.k.¤È¤Ï
