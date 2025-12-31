Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Úº»µÖ¡Û¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¡©2021Ç¯¸ø³«¤ÎSF±Ç²è¡ª
±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Öº»µÖ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Öº»µÖ¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢º½Çù¤ÎÏÇÀ±¤¬ÉñÂæ¤ÎSF±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Öº»µÖ¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖDUNE¡¿¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖDUNE¡¿¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¸ø³«¤ÎSF±Ç²è¡£
º½¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÏÇÀ±¡È¥Ç¥å¡¼¥ó¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±§Ãè¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯SF¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Öº»µÖ¡×¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Öº½µÖ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡Èº½¡É¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÏÇÀ±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô