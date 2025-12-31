¡Ö»°´§²¦¼Ô¡×µÜ¸¶·òÅÍ¡¢·ãÆ®¤òÀ©¤·°ÂóîÍ¦ÇÏ¤òÅÝ¤·£Ö£³Ã£À®¡Ä¼¡´üËÉ±ÒÀï¤ò£±¡¦£²£µËëÄ¥¤Ë»ØÄê¡ÖÄ©Àï¼Ô¤ÏÌµº¹ÊÌ¤À¡×¡ÄÂç¤ß¤½¤«Âå¡¹ÌÚÂèÆóÁ´À®ÀÓ
¢¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü£²£°£²£µ¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¡Ë´Ñ½°£²£·£³£°
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£³£±Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯´ÖºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¤È°ÂóîÍ¦ÇÏ¤Î»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¡££³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ëµÜ¸¶¤È²¦ºÂÃ¥´Ô¤ËÄ©¤à°Âóî¤¬½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¯¸òºø¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¸¶¤¬¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤ÇÀèÀ©¡£ÏÓ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ÎÅ¸³«¤«¤é°Âóî¤âÄ¥¤ê¼ê¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤ÈÄã¶õ¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç²¦¼Ô¤ò¾ì³°¤ØÅ¾Íî¤µ¤»¤¿¡£¾ì³°Àï¤Ç¤â°Âóî¤Ï¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢µÜ¸¶¤¬Æ¬ÆÍ¤¤ÎÏ¢ÂÇ¡¢Å´Ãì¤Ø·ãÆÍ¤µ¤»¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡°Âóî¤¬¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÇÄñ¹³¤¹¤ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤¬¿¼¤¯°ÒÎÏ¤Ê¤¯²¦¼Ô¤Ë¤Ï¸ú¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊü¤ÁÈ¿¹¶¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¥«¥¦¥ó¥È£²¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£µÜ¸¶¤Ï¥Á¥ç¥Ã¥×¡¢Æ¬ÆÍ¤¤ÇÈ¿·â¤âÄ©Àï¼Ô¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¹¶¤á¤ë¤È¡¢¹¶ËÉ¤Ï¥¨¥×¥í¥ó¤ÇÅ¸³«¡£ÂÇ·â¤Î±þ½·¤«¤éµÜ¸¶¤¬¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç°Âóî¤ÎÇ¾Å·¤òÆÍ¤»É¤¹¤È¾ì³°¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Ï¤¦¤ÄÉú¤»¤È¤Ê¤ê¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È£¹¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤¿°Âóî¤Ø²¦¼Ô¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÆÍ¤»É¤¹¤È°Âóî¤ÏºÆ¤Ó¥À¥¦¥ó¡£¥«¥¦¥ó¥È£¸¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¥Ú¡¼¥¹¤Ï²¦¼Ô¤¬°®¤ê¡¢ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¡¢Æ¬ÆÍ¤¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¤Þ¤¿¤â°Âóî¤Ï¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È£¶¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ç²¦¼Ô¤òÅÝ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀãÊø¼°¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¤¬¡¢µÜ¸¶¤â¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç±þÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¤¬¥À¥¦¥ó¤·¥À¥Ö¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤¬£·¤Þ¤Ç¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡£µÜ¸¶¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¤·¤Î¤¤¤À°Âóî¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ç¹Ê¤á¾å¤²¤ë¤â²¦¼Ô¤¬¥í¡¼¥×¤ØÆ¨¤²¤ë¡££²£°Ê¬¤¬·Ð²á¤¹¤ë»àÆ®¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏµÜ¸¶¤¬¥À¥¦¥ó¡£¥«¥¦¥ó¥È£·¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤ÇµÕÅ¾¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¤Ø¹Ô¤¯¤¬°Âóî¤¬¿¶¤ê¤Û¤É¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇµÕÅ¾¡£É¬»¦¤Î¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤Ø¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤òµÜ¸¶¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÁË»ß¡£¥¸¥ã¥ó¥Ô¥Ë¡¼¤«¤éÙÝÇË¤ê¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£²¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£²£µÊ¬¤¬·Ð²á¤·µÜ¸¶¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò·«¤ê½Ð¤»¤Ð°Âóî¤â¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£²¦¼Ô¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òºÆ¤ÓÊü¤Á¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¤Ø¹Ô¤¯¤â°Âóî¤¬Äñ¹³¤·¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¡£¤½¤³¤«¤éÉ¬»¦¤Î¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤Ø¹Ô¤¯¤â²¦¼Ô¤¬Äñ¹³¤·¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È£³¤¬Æþ¤êµÜ¸¶¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê¡Ö¥±¥ó¥È¡¦¥³¡¼¥ë¡×¤¬¹ß¤êÃí¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿µÜ¸¶¤Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡ªÄù¤á¤ë¤Î¤Ï²¶¤À¡ª¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤ê¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Û¡¼¥×¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡ª¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡£²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¡£»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯¤¤¤¾¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡Ö¥Û¡¼¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº£Æü¤«¤é·¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¤À¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµÜ¸¶¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡×¤È·Ç¤²¡Ö¼¡¤Þ¤¿¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤ª¤¦¤¼¡¢¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤è¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢´ÛÆâ¤ÏÂç¤¤Ê¡Ö°Âóî¥³¡¼¥ë¡×¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë´Ñ½°¤ØµÜ¸¶¤Ï¡Ö²¶¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ£´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÍèÇ¯£±·î£²£µÆü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë»ØÄê¤·¡ÖÌµº¹ÊÌµé¤À¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼¤â¤¢¤ê¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢£±·î£²Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÍè¤¿¤ë£²£°£²£¶Ç¯¤ò¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¼¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇµÜ¸¶¤Ï°Âóî¤Ø¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¤À¡£¤³¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë°ÂóîÍ¦ÇÏ¤Ë¤«¤«¤ë½ÅÀÕ¤ÏÂç¤¤¤¤¾¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡Ö²¶¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡ª²ñ¼Ò¤¬»ØÄê¤·¤¿À¤Âå¸òÂå¤Ë²¶¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤ÈÄñ¹³¤·¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ò²¶¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¤¾¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂç¤ß¤½¤«ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÉñÂæ¤Ï²¶¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¼ê¼ó¤Ë£¹·î£·Æü¤Ë£²£±ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Èø°ìÂç¿´Áª¼ê¤Î¥«¥é¡¼¤À¤Ã¤¿ÎÐ¿§¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò´¬¤¤¤¿±¦¼ê¤òÅ·¤Ë·Ç¤²¡Ö£²£°£²£µÇ¯¡££²£°£²£¶Ç¯¤â°ì½ï¤ËÀï¤¦¤¾¡×¤ÈÄ¹ÈøÁª¼ê¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢Ä¹ÈøÁª¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Á´²ñ¾ì¤Ç¸¥²ÖÂæ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Î¸¥²ÖÂæ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢µÜ¸¶¡¢¤½¤·¤Æ²¦Æ»¥Þ¥Ã¥È¤ò»Ù¤¨¤ëÁª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ËÄ¹ÈøÁª¼ê¤Ï±Ê±ó¤ËÀ¸¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡¢¡£±£²¡¦£³£±Âå¡¹ÌÚÂèÆóÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç
¡»²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£²£¸Ê¬£³£·ÉÃ¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦°ÂóîÍ¦ÇÏ¡ü
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç
Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦¡»²ÃÆ£ÎÉµ±¡¢£É£Ó£È£É£Î¡Ê£²£³Ê¬£²£±ÉÃ¡¢¥«¥Ç¡¼¥ì¡¦¥ë¥Ê¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë²¦¼ÔÁÈ¡¦£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡¢µÈ²¬À¤µ¯¡ü
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¡£ö£ó¡¡£È£Á£Ö£Ï£Ã¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡»ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡Ê£±£¶Ê¬£²£¸ÉÃ¡¢£Ä£ù£é£î£ç¡¡£Ì£é£ç£è£ô¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÄ¬粼¹ë¡ü
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡Âç³¢Æü²ø½ÃÂçÀïÁè¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£¶¿Í¥¿¥Ã¥°£³£÷£á£ù¥Þ¥Ã¥Á
¡»¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡Ê£±£³Ê¬£²£¸ÉÃ¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÂç¿¹ËÌÅÍ¡ü¡¢æ±Íò¡¢¥µ¥¤¥é¥¹
¢¨»Ä¤ê¤Ï¡¢°½ÉôÏ¡¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¡¢´ØËÜÂç²ð
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¡»ÎëÌÚ½¨¼ù¡¢µÜËÜÍµ¸þ¡Ê£·Ê¬£´£´ÉÃ¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¢¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËËÜÅÄÎµµ±¡¢¾®Æ£¾ÂÀ¡ü
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡Âç³¢Æü¥é¥ó¥Ö¥ë£²£°£²£µ
¡»¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê£±£°Ê¬£²£µÉÃ¡¢ÂÎ¸Ç¤á¡Ë¹õÄ¬¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ü
¡ÔÂ¾¤Î»²²ÃÁª¼ê¡Õ¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¢º´Æ£¸÷Î±¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢Â¾²Ö»Õ¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢°¦ß·£Î£ï¡¥£±¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¢µÆ¥¿¥í¡¼
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢Á°¾¥Àï¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¡»£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡¢°¤Éô»ËÅµ¡¢Î©²ÖÀ¿¸ã¡Ê£±£³Ê¬£³£´ÉÃ¡¢¥¢¥Ñ¥ê¥·¥ª¥ó¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÀÄÌøÎ¼À¸¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¡¢°æ¾åÎ¿¡ü