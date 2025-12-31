¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û£Ê£±ÆâÄê¤À¤±¤É¸½¾õ¤Ï¹µ¤¨¡ÄÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð£Æ£×¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é£±ÆÀÅÀ¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡×
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë£³¡½£°ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¦¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ë
¡¡£ÊÆâÄê¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤òÍÊ¤¹¤ëÁ°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Ï¡¢ÊÆ»ÒËÌ¤ò£³¡½£°¤Ç°ì½³¤·¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤¹Âç¾¡¤Ç£³²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡£Ê£±Åìµþ£Ö²ÃÆþÆâÄê¤Î£Æ£×ÂçÆ£ñ¥ÂÀ¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£µÊ¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤Æ£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö²¶¤¬½³¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿£±£¹£°¥»¥ó¥Á¤Î£Æ£×¤Ï¡¢¹ë²÷¤Ê¥¥Ã¥¯¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î£³ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤ËÅìµþ£Ö²ÃÆþÆâÄê¤¬È¯É½¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÄ´»Ò¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤ËÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤«¤é¤â¡ØÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Þ¤À¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Áª¼ê¸¢¤Î£±²óÀï¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£Æü¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£Í£ÆÅçÃ«µÁ¿Ê¡Ê¿å¸ÍÆâÄê¡Ë¡¢£Ä£ÆÁýÅÄÂç¶õ¡ÊÈØÅÄÆâÄê¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÆ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯£Í£Æ°ÂÆ£¹¸´õ¡Ê¿å¸ÍÆâÄê¡Ë¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¶¥Áè¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡£ÂçÆ£¤Ï¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿¡£