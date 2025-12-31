¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÄ¶¥¯¥¦¥¬Å¸¡¢Ç¯Ëö¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡¡ÍèÇ¯25¼þÇ¯¤ÎºîÉÊ¤Ø¥Ð¥È¥ó¡©¡ÖÌÜ³Ð¤á¤è¡¢¤½¤Îº²¡ª¡×
¡¡2000Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Î25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖÄ¶¥¯¥¦¥¬Å¸¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤Ë¿è¤Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÄ¶¥¯¥¦¥¬Å¸¡¢Ç¯Ëö¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡¡³Ñ¤Î·Á¤¬
¡¡¡Ö2025¢Í2026¡¡¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÖThank you 2025¢ÍWelcome to 2026¡×¤È¥¯¥¦¥¬¤Î²èÁü¤¬¡£ÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£ÍèÇ¯¤Ë25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÌÜ³Ð¤á¤è¡¢¤½¤Îº²¡ª¡×¡Ö±Æ¤¬¥¢¥®¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡©¤Þ¤µ¤«¡Ä¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¶¥¯¥¦¥¬Å¸¡×¤Ï¡¢Âçºå²ñ¾ì¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î3Æü¤«¤é2·î1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
