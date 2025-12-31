É×¤Î¥é¥¤¥ÖÅöÆü¡¢ºÊ¤¬ÇË¿å¡Ä½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·»º±¡¤Ø¢ª¡ÖÌ¿¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼Í¥Àè¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×É×ÉØ¤ÎÊó¹ð¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖLucky Kilimanjaro¡×¤Î¸ø¼°X¤¬12·î29Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥Û゙¡¼¥«¥ë·§ÌÚ¹¬´Ý¤µ¤ó¤È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼ÂçÂí¿¿±û¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Ë28Æü¡¢Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥ÖÅöÆü¡¢ºÊ¤¬ÇË¿å¡ÄµÞ¤¤ç½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡ÂçÂí¤µ¤ó¤Ï9·î1Æü¤«¤é»ºµÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×·î¤À¤Ã¤¿12·î27ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÇË¿å¡£Æ±Æü¤ÏÉ×¤Î·§ÌÚ¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFM802 RADIO CRAZY 2025¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð»º¸å¡¢·§ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÂçÂí¤µ¤ó¤ÏÉ×ÉØÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìµ»ö¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÂç¤¤Ê»ºÀ¼¤È¤È¤â¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤È¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÈ¯É½¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¿¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼Í¥Àè¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤Ê¤É¡¢Ìµ»ö¤òµ§¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢2025Ç¯9·î°Ê¹ßÆ±ÍÍ¡¢ÂçÎ¶¤ò¤Î¤¾¤¯5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÂí¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·À¸³è¤¬µ°Æ»¤Ë¤Î¤ê¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤´¶À¤È¶¦¤ËÊâ¤ß½Ð¤¹Lucky Kilimanjaro¤ò¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£