9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÉü³è!? ¡È¿·¡É¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×ÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«Éü³è¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼ 300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ª¥ó 01¡×¥È¥è¥¿ÊÆ¹ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
¥È¥è¥¿¤Î»ý¤Æ¤ëµ»½Ñ¤ò½¸·ë
¡¡2025Ç¯11·î5Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSEMA¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¿··¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥µ¥¤¥ª¥ó 01 ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤¬Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥ª¥ó¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥È¥è¥¿¤¬2003Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇËÌÊÆ¤Ç¼ã¼Ô¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÈÎ©¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬´§¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡È¿·¡É¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¥µ¥¤¥ª¥ó 01 ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ÂÎ¸³¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥µ¥¤¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¤¥É¡ÊSXS¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´ÃÏ·ÁÂÐ±þ¼Ö¤Î»Ñ¤ò¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÇÄó¼¨¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡³«È¯¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÊÆ¥È¥è¥¿¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É°¦¹¥²È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤¬¸Ø¤ëÂÑµ×À¤È¥µ¥¤¥ª¥ó¤Î¼Â¸³Åª¤ÊDNA¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãµµá¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥È¥é¥Ã¥¯·Ï¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¹â½ÐÎÏ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤4µ¤Åû¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊÇÓµ¤ÎÌÌ¤È¯É½¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï300PS¤òÄ¶¤¨¤ëÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê²ÃÂ®¤ÈÍ¥¤ì¤¿¸úÎ¨¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢EVÁö¹Ô¤Î¤ß¤ÇÀÅ¤«¤Ë¥È¥ì¥¤¥ë¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥â¡¼¥É¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤Î²»¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤Ï¥¼¥í¤«¤éÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¡¢¹âÂ®Áö¹Ô¤«¤é¸±¤·¤¤¥È¥ì¥¤¥ë¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾õ¶·¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÎÄ¹¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¥È¥ì¥Ã¥ÉÉý¤ò»ý¤Á¡¢¶¹¤¤¹Ó¤ì¤¿Æ»¤Ç¤âµ¡ÉÒ¤ËÁö¤êÈ´¤±¤ëÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢ÁöÇËÀ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç´ûÂ¸¤ÎSXS¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´À¤ÈÂÑµ×À¤Ë¤â½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤¬Ä¾ÀÜ³«È¯¤·¤¿¤³¤Î¼ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëFIA½àµò¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¤·¡¢FIA¤Î¥ì¡¼¥¹´ð½à¤Ê¤É¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°·Ï¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ï¶Ë¸Â´Ä¶¤Ç¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥È¥è¥¿À½ÉôÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëCALTY Design Research¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³×¿·À¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¹âÂ®¤Îº½µÖÁö¹Ô¤«¤é¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥È¥ì¥¤¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¸úÎ¨¡¢ËÁ¸±¤ò°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢·ó¥Ó¡¼¥¯¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹³«È¯Ã´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³»á¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ª¥ó01¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤È²æ¡¹¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¾ðÇ®¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈËÁ¸±¤Ø¤Î¿¼¤¤Ç®°Õ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥µ¥¤¥ª¥ó¤¬Éü³è¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾ºÆÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¯À¼¤ä¡Ö¤Ê¤¼¥Ð¥®¡¼¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¡©¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¡Ö¥¯¡¼¥Ú¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤ÎÉü³è¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥®¡¼¤Ç300ÇÏÎÏ¤Ï¶¸µ¤¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Þ¥·¥ó¤À¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶½Ê³¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥ª¥ó 01 ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¸úÎ¨¡¢¤½¤·¤ÆËÁ¸±À¤ò¤¤¤«¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÎÏ¶¯¤¯¼¨¤·¤¿°ìÂæ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£