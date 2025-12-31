¡ÚµÁ¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¡¢¥à¥ê¡Á¡ª¡Û²Ç¤ÏÎä¿å¤ÇÆþÍá¡£¿¿Åß¤ËÉ÷¼Ù°ú¤¯¤Ã¤Æ¡ª¡ÚÂè5ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¡¼¥È
¤ªÀµ·î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÏÍÚ¤«±ó¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿¤«¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤áÂ©¤Û¤í¤ê¡£µÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤òÁ°¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»×¤¤¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡ÖµÁ¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¡¢¥à¥ê¡Á¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸Å¤¤µÁ¼Â²È¤Ç¤ÎÉÔÊØ¤µ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
µëÅò¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÈ÷¤¬¸Å¤¤µÁ¼Â²È¡£µÁÊì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²È»ö¤Ç¤ªÅò¤ò»È¤¦¤È¤ªÉ÷Ï¤¤Ë»È¤¦¤ªÅò¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¿©´ïÀö¤¤¤â¤ªÅò¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¤ª²Ç¤µ¤ó¡ÖÎä¤¿¤Ã¡ª¡¡¤Ê¤Ë¡ª¡©¡×
µÁÉã¤¬Æþ¤ê¡¢Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤¬Æþ¤ê¡¢É×¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤ª²Ç¤µ¤ó¡£È±¤ò¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÅò¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤Ì¤ë¤¯¤Ê¤êºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿å¤Ë¡£¿¿Åß¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆþÍá¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤ÆÃ¯¤â¤Ê¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤âµÁ¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤ªÀµ·î¤ÎµÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤¬¡Ö¥à¥ê¡Á¡ª¡×¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
