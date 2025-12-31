àÇ¯½÷áÌðÅÄ°¡´õ»Òà¹±Îã¥¢¥¤¥³¥óÊÑ¹¹á¹ë²Ú¥Ð¥é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÎï¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ö¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¤ÏÁÇÅ¨¡×
²Ö¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è
¡¡½÷Í¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËÆÏ¤¯¹ë²Ú¤Ê¤ª²Ö¤Î¼Ì¿¿¡Ê»ä¤ÎËèÇ¯ÊÑ¤¨¤ëInstagram¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¼Ì¿¿¡Ë¤òÅöÆü¤ËºÜ¤»¤½¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î²ÖÂ«¤Ë´é¤ò´ó¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¿·Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ÖÉÓ¤Ë¥Ð¥é¤ò³è¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡12·î23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹±Îã¤Îà¥¢¥¤¥³¥óÊÑ¹¹á¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ËÇ¯ÃË¡¦Ç¯½÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌðÅÄ¤ÈÆ±¤¸1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¸á(¤¦¤Þ)Ç¯¡×¤Î¿Í¡¹¡£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏTBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÈà½÷¤â¡¢Íè¤ë2026Ç¯¤Ë48ºÐ¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¡ä
¡¦¥¢¥¤¥³¥ó³Ú¤·¤ß¡Á
¡¦¥Ð¥éåºÎï¤À¤Í
¡¦²Ö¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è
¡¦é¬é¯¶¦¡¹Îï¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í
¡¦ÌðÅÄ¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢5ËçÌÜ¤«¤Ê
¡¦¤³¤ó¤Ê¤ª²ÖÈª¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤
¡¦¹ë²Ú°¼à¥¤Êé¬é¯¤Î²ÖÂ«¤Ï¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡Ç¯½÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡¢Èà½÷¤¬¸ø»ä¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£