ËÌ³¤Æ»¡¦Ì¾´ó·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¡¢¾åÀîÁí¹ç¿¶¶½¶É´ÉÆâ¤Ë½»¤à40ÂåÃËÀ¤¬¡¢Ìó110Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤ëÅÅ»Ò·×»»µ¡»ÈÍÑº¾µ½»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¤Ë¡¢Âç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢ÆâÍÆ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÌ¾µÁ¿Í¡¢ÈÖ¹æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³ー¥É¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º¾µ½ÁêÃÌ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤ë·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö¡ô9110¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£