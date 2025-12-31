STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¡¦Ì¾´ó·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¡¢¾åÀîÁí¹ç¿¶¶½¶É´ÉÆâ¤Ë½»¤à40ÂåÃËÀ­¤¬¡¢Ìó110Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤ëÅÅ»Ò·×»»µ¡»ÈÍÑº¾µ½»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¤Ë¡¢Âç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤­¡¢ÆâÍÆ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÌ¾µÁ¿Í¡¢ÈÖ¹æ¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥³ー¥É¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢º¾µ½¤òµ¿¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¼êÂ³¤­¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12·î31Æü¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÌÀºÙ½ñ¤¬ÆÏ¤­11·î22Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë4²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌó110Ëü±ß¤¬ÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Ì¾´ó½ð¤ËÁêÃÌ¤·»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º¾µ½ÁêÃÌ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤ë·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö¡ô9110¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£