¿·À®¿Í¤Ï109Ëü¿Í ²áµî2ÈÖÌÜ¤Î¾¯¤Ê¤µ
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¿Í¸ý¿ä·×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·À®¿Í¤Ë¤Ê¤ë18ºÐ¤Î¿Í¸ý¤Ï109Ëü¿Í¤Ç²áµî2ÈÖÌÜ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ð¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¿·À®¿Í¤é
¡¡2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿·À®¿Í¤Ï109Ëü¿Í¤Ç¡¢1968Ç¯¤Ë¿ä·×¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é²áµî2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¯2025Ç¯¤Î¿·À®¿Í¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Âè1¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¤¬À®¿Í¤ËÃ£¤·¤¿1970Ç¯¤Ë246Ëü¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¤Ê¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤Î´³»Ù¡¢¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Ï940Ëü¿Í¤Ç½½Æó»Ù¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¿Í¸ý¤Î7.6¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â12ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2014Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ï100Ëü¿Í¤Ç48ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¤ª¤è¤½6³ä¤È¤¤¤¦¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë