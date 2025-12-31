Êõ¤¯¤¸¤Ç¹â³ÛÅöÁª¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡¡Çä¤ê¾ìÄê°÷¤ÇÏÃÂê¤Î½÷À·Ý¿Í¤Ëº£ÅÄ¹Ì»Ê¶Ã¤¡¡¡Ö¹¬±¿¤Î½÷¿À¤È¤·¤Æ»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¤è¤·¤â¤È¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë½÷À·Ý¿Í¤Î²áµî¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏYouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡×¤òBS¤è¤·¤â¤È¤Ç¤âÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡£ÆÈ¿È·Ý¿Í¤Î¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×ÆÁ°æµÁ¼Â¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×ËôµÈÄ¾¼ù¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡×Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤æ¤á¤Ã¤Á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Á´°÷¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¡£³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òË«¤áÂ³¤±¤ë¤æ¤á¤Ã¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¿¤Ó¤½¤¦¤ä¤ï¡£¤æ¤á¤Ã¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌÜ¤¸¤ê¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÊõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤«¤éÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¹â³ÛÅöÁª¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¬±¿¤Î½÷¿À¤È¤·¤Æ¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸åÆüÃÌ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º£ÅÄ¤â¡Ö¤¨¡Á¡ªµÈËÜÆþ¤ëÁ°¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£
¡¡¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2020Ç¯º¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£