¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÂç¹¾Íµ¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ·ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤Î¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ë¤è¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤Ë¡ÖÇ÷ÎÏ¤ä¤Ð¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÂ¸ºß´¶¡ÄÂç¹¾Íµ¤Î¥ÉÇ÷ÎÏÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½øÈ×¡¢Âç¹¾¤Ï»Õ¾¢¤ÎËÌÅç»°Ïº¤¬1998Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤¬Âç¹¾¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¢¥Ã¥×¤ÇÈ´¤¯½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÇ÷ÎÏ¤ä¤Ð¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×·²ÖÌø»åÇ·¼ÒÃæ¤ÎÍÙ¤ê¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ëÃæ¡¢Âç¹¾¤¬¡Ö¥½¥¤¥ä¡ª¡×¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ¼ÎÌ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡Ö¥½¥¤¥ä¡ª¡×¤È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£Âç¹¾¤Ï¹ÈÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇòÁÈ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤â¡Ö¥½¥¤¥ä¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡È2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Þ¤Ä¤ê¡É¤ò°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¹¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¤½¤¤¤ä¡ª¡×¡ÖÀ¼ÎÌ¤¹¤´¡×¡Ö14»þÂæ¤Ë¤â¤¦°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¤¼ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Âç¥È¥ê¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤w¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬2017Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡£¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤È¤·¤Æ¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ê¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡¿ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë