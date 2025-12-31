2026Ç¯¿·À®¿Í18ºÐ¤Ï109Ëü¿Í¤ÈÁ°Ç¯¤«¤é²£¤Ð¤¤¡Ä1994Ç¯Åö»þ¡Ê20ºÐ¡Ë¤ÎÈ¾¿ô¤Û¤É¤Ë¡¡ºÇÂ¿¤Ï1970Ç¯246Ëü¿Í
ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î1·î¤«¤é12·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì18ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢2026Ç¯1·î1Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤±¤ë¿·À®¿Í¤Î¿Í¸ý¿ä·×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·À®¿Í¤Ï109Ëü¿Í¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÆ±¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï56Ëü¿Í¡¢½÷À¤Ï53Ëü¿Í¤È¡¢ÆâÌõ¤âÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏÀ®¿ÍÇ¯Îð¤¬20ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÃ±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·À®¿Í¤Î¿ô¤ÏÂè1¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î1949Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤¬À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1970Ç¯¤Î246Ëü¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸º¾¯¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
1983Ç¯¤«¤é¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢1994Ç¯¤Ë¤Ï207Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¿å½à¤Ï94Ç¯Åö»þ¤ÎÈ¾¿ô¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£