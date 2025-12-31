¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û½©¸µ¶¯¿¿¤¬¿·µï¤¹¤°¤ë¤ò¾×·â¤Î°ì·â£Ë£Ï¡ª¼¡Àï¤Ë¤ÏºØÆ£Íµ¤ò»ØÌ¾¡ÖÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢àÄ¶¶¯¿¿À±á½©¸µ¶¯¿¿¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¡¢¸µ¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¿·µï¤¹¤°¤ë¡Ê£³£´¡Ë¤ò¾×·â¤Î°ì·â£Ë£Ï¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒÌ¤ÍèÎ¨¤¤¤ë£Ê£Ô£Ô¤Î½êÂ°¡££±£±·î£³Æü¤Ë¤Ï¶¯Å¨¤ÎÇë¸¶µþÊ¿¤ò·ãÆ®¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ï¤º¤«£²¤«·îÂ¤é¤º¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¸½ºß£³Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¸å¤¬¤Ê¤¤¿·µï¤À¤¬¡¢½©¸µ¤Ï£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë½øÈ×¤«¤é¡¢ÂÇ·â¤Ç¤¸¤ï¤ê¤¸¤ï¤ê¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿·µï¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¾è¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤òÏ¢ÂÇ¡£¥Ú¡¼¥¹¤ò´°Á´¤Ë°®¤ë¤È¡¢¿·µï¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¥º¥Ð¥ê¡£Áê¼ê¤Îº¸¥ï¥Ê¢¤ËÌ¿Ãæ¤·¤Æ¡¢¿·µï¤Ï¤â¤óÀä¤·Á°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡££±£Ò£³Ê¬£´£µÉÃ¡¢°ì·â¤Ç£Ë£Ï¾¡Íø¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ç¤Ï¸µÃ«Í§µ®¤ËÇÔ¤ì¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤ÎÏ¢¾¡¤¬£·¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÏÅÜ¤È¤¦¤Î£´Ï¢¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ð£Ð£Ö¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï²òÀâ¤ÎÀî¿¬Ã£Ìé¤Ï¡Ö£±£¹ºÐ¤Ç¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶¯¿´Â¡¤Î£±£¹ºÐ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡ÖµîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡¢¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÃÑ¤«¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ï°ã¤¦¤ó¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î²ù¤·¤µ¤Ë¸þ¤Ä¾¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¼¡¤Ê¤ëÉ¸Åª¤Ë¤Ï¡¢£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Î»î¹ç¤¬Î®¤ì¤¿¸µ£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎºØÆ£Íµ¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ê¼«¿È¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë·ç¾ì¤¬½Ð¤Æ¶ÛµÞ»²Àï¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê£±£°¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¤Î·ç¾ì¤ÏÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À£Ù£Á¡½£Í£Á£ÎÁª¼ê¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¤É¤Ã¤«¤Ç½©¸µ£ö£óºØÆ£¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤ò¥Ç¥£¥¹¤ê¤Ê¤¬¤éÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹ºÐ¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£