2025Ç¯¤Î·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¡£¡Ö¹ñÊõ¡×¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ï¶¯¤¯¿ä¤·¤¿¤¤
¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü15»þ～17»þ¡¢²Ð～¶âÍËÆü15»þ～17»þ35Ê¬¡Ë¡¢12·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Æ£¼£É§¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¤ò1·î¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡Ê¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹ÌîÃÒ»Ò¤Ï¤ªµÙ¤ß¡Ë¡£
ÎëÌÚÉÒÉ×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡Ö1·î¤Ïºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç²¼¿å´É¤ÎÇËÎö¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×
º´Æ£¼£É§¡Ö74ºÐ¤Î¥×¥í¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤»ö¸Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¸ø¶¦»ÜÀß¡¢¤³¤ì¤ÎÎô²½¤Ç¤¹¤Í¡£1970Ç¯Âå¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿²¼¿å´É¡¢Æ»Ï©¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÊä½¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¶ÎÂ¤ä¹â²Í¤ÎÆ»Ï©¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¿å´É¡¢¾å¿åÆ»¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â¤«¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤Ï¤¤¡×
º´Æ£¡ÖÈ¬Ä¬»Ô¤Ç¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤È12·î26Æü¤Ë²¾Éüµì¤Î¹©»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£4·î¤ËÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î»ÃÄêÅª¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµì¤Ï5～7Ç¯¤«¤«¤ë¡¢¤È¡£Á´¹ñ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ñ¤Ç²¼¿å´É´ØÏ¢¤À¤±¤Ç¤â3Ãû±ß¤Ï¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤Ç¤â100²¯¡¢1000²¯Ã±°Ì¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Î»þÂå¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚ¡Ö4·î¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦·ÐºÑ¤¬Âçº®Íð¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¡Ö1·î¤ËÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤é³ô²Á¤Ï¡Ø¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¡¢¿´ÇÛ¤À¤Ê¤¢¡Ù¤È¡¢¤¸¤ï¤ê¤¸¤ï¤ê¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î³ô²Á¤Ã¤Æ1·î¤Ï3Ëü9394±ß¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4·î2Æü¡¢²òÊü¤ÎÆü¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿Æü¡£3Ëü1000±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£3¥ö·î¤Ç8000±ß¤â¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤Ï¤¤¡×
º´Æ£¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤â¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤âÀ¤³¦Åª¤ËÂçº®Íð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾õ¶·¤Ï³§¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡£ÀÖÂô¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ç´ØÀÇ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¡¢À¤³¦Ãæ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¤ÈËÜ³ÊÅª¤ËÂÐÎ©¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢ÊÆÃæ¤Î´ØÀÇÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¡¢¹øºÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Åö½é¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÂè2¡¢Âè3¤ÎËë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚ¡Öµ¨Àá¤Ï²Æ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ ¡ÙÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¡Ö·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¿ä¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍ¢Æþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£20¡¢30Ç¯Á°¤Ë±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤¤¨¤ÐÍÎ²è¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Î±Ç²è¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÆüËÜ±Ç²è¤Î»Ô¾ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä±Ç²è´Û¤ÇÆüËÜ¤Î±Ç²è¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç³¤³°¤Ø¤ÎÇä¾å¤¬3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ6Ãû±ß¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤äÅ´¹Ý¤¬³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ïー¤È¤¤¤¦¤«¡×
º´Æ£¡Ö¥²ー¥à¤â¤³¤Î10Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç20ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡£¤½¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³Ú¶Ê¡¢¸ø±é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤¬³¤³°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¤È¤¤¤¦³¤³°¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³¤³°¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹©É×¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯°Â¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£¤³¤³10Ç¯¤°¤é¤¤¡¢³¤³°¤Ë¤É¤ó¤É¤óÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯¿Ê¤ó¤À¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤»º¶È¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×