¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤¬½é»²Àï¤Ç¡ÖÂç³¢Æü¥é¥ó¥Ö¥ë¡×À©¤¹¡Ö¥¢¥¸¥ã¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡à¶Ë°½÷²¦á¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥×¤Ï£³£±ÆüÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂç³¢Æü¥é¥ó¥Ö¥ë£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð¾ì¡£»²ÀïÁª¼ê¤Ï¥À¥ó¥×¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¢º´Æ£¸÷Î±¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢Â¾²Ö»Õ¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Áêß·£Î£ï¡¥£±¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¢µÆ¥¿¥í¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡¢£Ë£Ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¥ë¡¼¥ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯ºÇ¸å¤ÎÂçÍðÆ®¤¬Â³¤¤¤¿¥ê¥ó¥°¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥À¥ó¥×¡¢¥¢¥¸¥ã¡¢¹õÄ¬¤Î£³¿Í¡£¥À¥ó¥×¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿ÃÝÅá¤Ç¡¢¹õÄ¬¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¥¢¥¸¥ã¤ÎÎ¢·ý¤â¤µ¤¯Îö¤·¹õÄ¬¤Ï£Ë£Ï¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥°¥í¥Ã¥¡¼¤Ê¤¬¤é¤â¹õÄ¬¤Ï¥¢¥¸¥ã¤Î¾å¤ËÅÝ¤ì¤³¤ó¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¡£¤·¤á¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¥À¥ó¥×¤¬¹õÄ¬¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¤·¤ÆàµùÉ×¤ÎÍøá¾¡Íø¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥À¥ó¥×¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âµ³ÇÏ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¤¹¤°È¿Â§Éé¤±¤Ç¡Ä¡£¥¢¥¸¥ã¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£µÇ¯ÌÜ¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸Æ¤Ö¤Î¤¬ÃÙ¤¨¤ó¤À¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦¡¢Á´ÆüËÜ¡¢¥¶¡¦¥ê¡¼¥ô¡ÊÂç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡Ë¤òÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿µ³ÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤¿¡£