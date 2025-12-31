¡ÚËÌÀî¾¡Íø¡¦Æ£Â¼¸ÝÇµÈþ ¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤Î¡È²»¤Î¾ì¡É season3¡Û#28¡¡ÀÖ±©¶¶¡ÁÂçÌçÊÔ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤ÎÉþ¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡¢¥æ¥ë¤¯¥Þ¥¸¥á¤Ë²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦¥³¥ó¥Ó¡½¡½¡£¡È¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¡É¤³¤ÈËÌÀî¾¡Íø¤ÈÆ£Â¼¸ÝÇµÈþ¤¬Â£¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤Î¡È²»¤Î¾ì¡É¡×¡£´ó¤êÆ»¤·¤Ä¤ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤ò°ì¼þ¤·¤¿3rd¥·¡¼¥º¥ó¤âº£²ó¤ÇºÇ½ª²ó¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÂçÌç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³´¤òÊú¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
PHOTOGRAPHY BY »³ËÜ¥Þ¥ª¡¡INTERVIEW & TEXT BY ÅÄÃæ¾°Æ»
¡½¡½Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶á¶·¤«¤é¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÌÀî¾¡Íø¡¡11·îËö¤Ë¡ØGuitar Pop Restaurant vol.54¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Î½àÈ÷¤â¤Ê¤¯¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¡£
¡½¡½¤É¤Á¤é¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡©
ËÌÀî¡¡ÂçÄÍ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºîÉÊ¤¬¤é¤ß¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡¡¤¤¤¨¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¡£¤º¤¤¤Ö¤óÀÎ¤Ë¤½¤ì¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤â·ë¹½¤ªÍ¶¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï½Ð¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æº£²ó½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¶á¶·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢3·î¤ËROUND TABLE¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢1·î¥¢¥Ë¥á¤Î¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£Â¼¤Ï¡©
Æ£Â¼¸ÝÇµÈþ¡¡»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÌÀî¡¡Æ£Â¼¤ÏÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤â2013Ç¯10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤Î¤Ç13Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¤¤Ä¤Äº£²ó¤¬Season3¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡¤ß¤ó¤ÊÅù¤·¤¯13ºÐÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¶á¶·Çö¤Ã¡ª
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤ÏËÜÊÔ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÏÁý¾å»ûÉÕ¶á¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁý¾å»ûÂçÌç¤òÄÌ¤ê¡¢¼Ç¸ø±à¤ÎÉðÅÄÈå»°Ïº¸²¾´Èê¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡¸ÞÎÇ³Ô¤òºî¤Ã¤¿¿Í¡ªËÌÀî¤µ¤ó¸ÞÎÇ³Ô¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¡½¡½Á°¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡Áö¤Ã¤Æ¤¿!? ¥Ð¥ì¡¼Éô¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
ËÌÀî¡¡ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ç¤¹¡£Éô³è¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£13Ç¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¹â¹»¤¬¸ÞÎÇ³Ô¸ø±à¤Î¤¹¤°¤ï¤¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤ËÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤ÇÀ±·Á¤ÎËÙ¤ÎÉôÊ¬¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡·ë¹½µ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Ãæ¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡¡¤¿¤Þ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©¤µ¤Ã¤¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥ì¥ê¡¼¥Õ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£¸ÞÎÇ³Ô¤Ã¤ÆÃæ¤ÏÊ¿¤é¤ÇÀ±¤ÎÀè¤¬Ë¤Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡£
¡½¡½²ÐË¤¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤¿¤á¹â¤¤·úÊªºî¤ë¤ÈÂçË¤·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£À±¤ÎÀè¤ÎÅÚÎÝ¤Ï¤½¤³¤ËÂçË¤¤òÃÖ¤¯¤È»à³Ñ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹©É×¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤ËÇÑ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤È¸ÞÎÇ³Ô¤ÈÎ¶²¬¾ë¤¯¤é¤¤¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¡©
¡½¡½Ä¹Ìî¸©¤Î¾®½ô¤ÎÆî¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¸ÞÎÇ³Ô¤è¤êÂçÊ¬¾®¤µ¤¤¾ë¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡ÏÃ¤ÏÌá¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¸ÞÎÇ³Ô¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Î²¿¤ÎÀÐÈê¤Ê¤Î¡©¡¡¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤È¤«¡©
¡½¡½¶ÈÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÈê¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÀÐ¤âÀ±·Á¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¸ÞÎÇ³Ô¤À¤±¤¬¸ùÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·³»ö¤Î¶áÂå²½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¾å¤«¤é¤ß¤¿¤éÀ±·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡£
Æ£Â¼¡¡³Î¤«¤Ë¡£
¡½¡½¾¡³¤½®¤ò¤·¤Æ¤½¤ÎÍ¥½¨¤Ö¤ê¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Ëë¿Ã¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·À¯ÉÜ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ»Î´±³Ø¹»¤ÎÀ®Î©¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¤È¤«¡£Áý¾å»û¤Î»°²òÃ¦Ìç¤òÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¥°¥é¥ó¥È¾¾¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
Æ£Â¼¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌ¾Á°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£
¡½¡½¥°¥é¥ó¥È¤ÏÆîËÌÀïÁè¤ÎËÌ·³¤Î¾·³¤Ç¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÅýÎÎ¤ò¶Ð¤á¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¢¤Î¾¾¤ò¿¢¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¬Æü¤ËºÝ¤·¤ÆÉðÅÄÈå»°Ïº¤Î¼ø¶È¤â¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î´¶ÁÛ¤¬¡¢ÅìÍÎ¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ¦·³»Î´±³Ø¹»¡Ë¤ËÎô¤é¤Ì³Ø¹»¤¢¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤ì¤¸¤ã¤¢1900Ç¯¤è¤êÁ°¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£1875Ç¯¡ÊÌÀ¼£8Ç¯¡Ë¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡Æ£Â¼¤Ï¤½¤Î¾¾¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¡£
Æ£Â¼¡¡¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ÊÌ¾Á°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ËÌÀî¡¡Èê¤Î¸å¤¬¾¾¡©
¡½¡½¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËµìÂæÆÁ±¡ÎîÉÀÁÚÌç¤È¤¤¤¦¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÌç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡¤¢¡¼¡¢¤¹¤´¤¤ÀÖ¤¤Ìç¤À¡£
Æ£Â¼¡¡¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡º£²ó¡¢Ìç¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤¿¤«¤é¤Ê¤¡¡£
¡½¡½ÆóÂå¾·³ÆÁÀî½¨Ãé¤ÎÎîÉÀ¤ÎÌç¤ÇÎîÉÀ¼«ÂÎ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÌç¤Ï¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
ËÌÀî¡¡°¤Òß¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Æ£Â¼¡¡°¤Òß¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¢¤ÎÌç¤òÈ´¤±¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¹Ô¤¯¤ÈÁ°²óºÇ¸å¤ËÂì¤ò»£¤Ã¤¿¤â¤ß¤¸Âæ¤Î¸ø±à¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡¤¨¡¼¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
Æ£Â¼¡¡Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤ÈÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬Áý¾å»û¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤Î¼¡¤¬¡©
¡½¡½¸½ºß¹©»öÃæ¤Î»°²òÃ¦Ìç¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡³¨¤Î¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤ì¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½2032Ç¯6·î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Þ¤¿¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤Ç¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¡½¤Ç¡¢Ìç¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÜÅÂ¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡ÏÆ¤Ë¤µ¤Ã¤¤Î¾¾¤¬¤¢¤ë¤Î¡£
¡½¡½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ï»£¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£Â¿Ê¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Æ£Â¼¡¡ËÜÅÂ¤ÎÁ°¤Î³¬ÃÊ¤Ë¡ÖZOOJOJI¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì²¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤«Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âÌ¾»¥¤Ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ÎÆü¤Ë±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÖZOOJOJI¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Özo¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æzoo¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¡¢°ÊÁ°¤â»£¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ê»Ò°é¤ÆÃÏÂ¢¡ÊÀéí¼»Ò°éÃÏÂ¢Âº¡Ë¡Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÈæ³Ó¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á°²óÍè¤¿¤Î¤¬2017Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡ÈÖ¹æ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡¤¤¤ÄÍè¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¡½¡½Seson2¤ÎÉÍ¾¾Ä®ÊÔ¡ÊSeason2¡Á#17 ÉÍ¾¾Ä®ÊÓ¡Áhttps://www.lisani.jp/0000065984/¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡»³¼êÀþ¤À¡£
ËÌÀî¡¡ÉÍÎ¥µÜ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¡½¡½ÉÍÎ¥µÜ¤â¼ÇÎ¥µÜ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤ÏÄí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£
Æ£Â¼¡¡Äí¥Ï¥ó¥¿¡¼¤À¡£
ËÌÀî¡¡¼þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë½Å¤Ê¤ë¤«¤é¤µ¡¢¤¸¤ã¤¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
¡½¡½¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤Ç±Ø¤ò¼þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¶á¤¤¤È¤³¤í¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
ËÌÀî¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤È¤³¤³¤¬·Ò¤¬¤ë¡¢¤È¤«Ê¬¤«¤ë¤«¤é¡£
¡½¡½ËÌÀî¤µ¤ó¤ÎÅìµþ¤ÎÃÏ¿Þ¤¬¤É¤ó¤É¤óÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡º£¤É¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©
¡½¡½Áý¾å»û¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤ÏÁ°¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼Ãå¤Æ¤¿¤ê¥â¥À¥ó¤Ê³Ê¹¥¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡º£²ó¤â»³¤Î³Ê¹¥¤·¤Æ¤ë¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹Ãå¤Æ¤¿¤ê¡£
ËÌÀî¡¡ÂçÌç¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©
¡½¡½Áý¾å»û¤ÎÅì¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª»û¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï³¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÅìÂ¦¤ËËä¤áÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤Æ³¤¤ÎºÝ¤òÂçÌ¾¤Î²¼²°Éß¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÇÎ¥µÜ¤È¤«ÉÍÎ¥µÜ¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡¡Ìç¡Ê»°²òÃ¦Ìç¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡£
¡½¡½±ü¤ÎÊè½ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡º£²ó¤âÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é»ÍÊî»§Áü¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡Æ°Êª¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡£
¡½¡½¤¢¤ì¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Æ§¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«È½ÊÌ¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
ËÌÀî¡¡¤½¤·¤Æ¡£
¡½¡½µìÍ¾Ï±¡ÎîÉÀÆóÅ·Ìç¤Ç¤¹¤Í¡£¼·Âå¾·³ÆÁÀî²È·Ñ¤ÎÎîÉÀ¤ÎÌç¤Ç¤¹¡£²È·Ñ¤Ï¿ô¤¨5ºÐ¡ÊËþ3ºÐ¡Ë¤Ç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¤¨8ºÐ¡ÊËþ6ºÐ¡Ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤¬È¬Âå¾·³ÆÁÀîµÈ½¡¤Ç¡¢µÈ½¡¤¬²È·Ñ¤òÄ¤¤¦¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÈ½¡°Ê¹ß¤Ïµª½£¤Î·ì¶Ú¤¬¾·³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢½½Âå¤ÏÆÁÀî²È¼£¤Ç¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤òÈ´Å§¤·¤¿¾·³¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤ë¤è¡£
Æ£Â¼¡¡º£²¿¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©
ËÌÀî¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡£
Æ£Â¼¡¡´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ª¾Ð¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ËÌÀî¡¡¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤â½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£
Æ£Â¼¡¡¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÆ£Â¼¤µ¤ó¤Îµ¤ÇÛ¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£Â¼¡¡¤¢¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡Æ£Â¼¤Ë¤Ï°ì²ó¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¼¡¤ÎÂç²Ï¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡Ë¿Ã·»Äï¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡½¡½Ë¿Ã½¨µÈ¤ÈÄï¤Î½¨Ä¹¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡¡Ä¡Ä¡£
ËÌÀî¡¡Âç²Ï¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤Ê¤¤¤Î¡©°ì²ó¤¯¤é¤¤Æ£Â¼¤È¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¡½¡½Æ£Â¼¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¥ë¡¼¥È¤Î³«Âó¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤ÎÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÌÀî¡¡¥Ô¥¯¥ê¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¡½¡½ÆóÅ·Ìç¤«¤é¡¢¸æÀ®Ìç¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¤â¤Ã¤È¹¾¸Í¾ë¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ç¤âÀïÁè¤Ç¤âÈïºÒ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£
Æ£Â¼¡¡ÀâÌÀÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤À¤¤¤Ö¥Ü¥í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¤Û¤«¤ÎÀÖ¤¤¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ë¤È¡£
¡½¡½ÊÌ¤Ë¤¢¤½¤³¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾·³¤¬¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸æÀ®Ìç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸æÀ®Ìç±Ø¤ÎÍ³Íè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸æÀ®Ìç±Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤«¤¤¤Ë¹Á¶è¿Þ½ñ´Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÂæ¾ì¤ÎÀÐ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡ÀÐ¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Á´Éô¤Ç5¸Ä¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ÄÁ´ÉôÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ë¤«¡£¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë½¸¤á¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡³Î¤«¤Ë¡¢´ê¤¤»ö¤¬³ð¤¦¤«¤â¡£
ËÌÀî¡¡Î¢¤¬Åìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡½¡½¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤³¤«¤é¹Á¶èÌò½ê¤Ç¤ªÃë¤Ç¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡ÂçÌç¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¥«¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÄÌÏ©¤ËÅÏÅ¯Ìé¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÌÀî¡¡¤¨¡¢¤¢¤Ã¤¿¡©
Æ£Â¼¡¡¤¨¡¼¡¢¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ËÍ¤éÀ¤Âå¤Ï¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤¿¦°÷¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡£
ËÌÀî¡¡¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
Æ£Â¼¡¡Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÀî¡¡ÂçÌç·³ÃÄ¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î¥·¥ã¥ì¤¸¤ã¤ó¡£
¡½¡½ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï²¿¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡¡ÂçÌç¥«¥¥Õ¥é¥¤¡£
Æ£Â¼¡¡ÂçÌç¤Ã¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤ë´Ö¤ËÉü³è¤·¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÎ¤ì¤¿¤Æ¡©¡¡¤½¤ì¤Çº£²ó½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
¡½¡½¤¢¤È¥Ú¥ê¡¼¤ÎÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Â¼¡¡¤½¤¦¤À¡£3¿Í¤Ç¤¤¤¤¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡¥Ú¥ê¡¼¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
Æ£Â¼¡¡¹õÁ¥¤ÇÍè¤¿¿Í¤Ç¤·¤ç¡£ÀÎ¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¡¡ÀÎ¡¢¤¦¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤Î¤Þ¤ÍÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
Æ£Â¼¡¡¡Ö³«¹ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¡¡Á¤¤¤è¤©¡Á¡×¤«¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£²óÂçÌç±Ø¤ò2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
Æ£Â¼¡¡¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡¡³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Ú¥ê¡¼¤Ï¸«¤¿¤±¤É¡¢¸ø±à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ê¥¹¤ÎÁü¡Ê¡©¡Ë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£
Æ£Â¼¡¡¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£²¿Àþ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ãINFORMATION¡ä
¢¡ËÌÀî¾¡Íø
¡ü³Ú¶ÊÄó¶¡
TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡ÙED¶Ê
À¶±º²Æ¼Â¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×
2026Ç¯3·î11Æü CDÈ¯Çä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/Discography/A021332/VE3WT-12206.html
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ÖFEELIN¡Ç GROOVY vol.1¡×
ËÌÀî¾¡Íø( ROUND TABLE) LIVE¡ª¡ª
2026Ç¯3·î20Æü(¶â½Ë)
½ÂÃ« LOFT HEAVEN
¡ãÃë¤ÎÉô¡ä³«¾ì13:00¡¿³«±é13:30
¡ãÌë¤ÎÉô¡ä³«¾ì17:30¡¿³«±é18:00
¡Ø¥Ý¥ë¹áºÚ¹çÀï¡Á¥Ý¥ë¥«¤È¹áºÚ¤ÎÂÐÀï¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡Á¡Ù
²Öß·¹áºÚ¡¢¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¡¢2¥Þ¥óLIVE¥Ä¥¢¡¼¡ª¡ª
2026Ç¯2·î8Æü(Æü)
Âçºå GORILLA HALL OSAKA
2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)
Åìµþ EX THEATER ROPPONGI
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://hanazawa-kana.com/news/archives/5974
ºäËÜ¿¿°½ 30¼þÇ¯µÇ°LIVE ¡È M30¡ÁYour Best¡Á¡É
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËRoute A¡ÒËÌÀî¾¡Íø¥Ð¥ó¥É¡Ó
³«¾ì¡§16»þ ³«±é¡§17»þ
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡ËRoute B¡Ò²ÏÌî ¿¥Ð¥ó¥É¡Ó
³«¾ì¡§16»þ ³«±é¡§17»þ ²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News/A008957/1272.html
