¼íÌî±Ñ¹§¡¢Âç³¢Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Öº£¤Ï¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡È400Ëç½ñ¤¤¤¿¡É¼Â²È¿À¼Ò¤Î¸æ¼ë°õ¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿Êý¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¡×¼«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¼Â²È¿À¼Ò¤Î¸æ¼ë°õ
¼Â²È¤¬µÜ¾ë¸©¤ÎÝ¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼íÌî¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤â¸æ¼ë°õ½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¸æ¼ë°õ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö400Ëç¤Û¤É½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¿À¼Ò¤ÇÄ¾ÀÜ¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Äº£¤Ï¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÍÍ»Ò¸«¤Æ¿À¼Ò¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë°§»¢½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡£¡×¤ÈÍèË¬¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢30Ëç¤Ë1Ëç¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥Ï¡¼¥ÈÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤¿Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ»ö¤Ç¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Î¸æ¼ë°õ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼íÌî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖËèÇ¯¸æ¼ë°õ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¸æ¼ë°õÅö¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÌµÍý¤»¤ºÂÎÄ´Í¥Àè¤Ç¡×¡Ö¿²¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ÎÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÇ¯Ëö¤Î¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¸å¤Ë400Ëç¤ÏÂÎÄ´Êø¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¸¯¤¤¤ä±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿Êý¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¡×¼«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¼Â²È¿À¼Ò¤Î¸æ¼ë°õ
¢¡¼íÌî±Ñ¹§¡¢¼Â²È¿À¼Ò¤Ç½ñ¤¤¤¿¸æ¼ë°õ¸ø³«
¼Â²È¤¬µÜ¾ë¸©¤ÎÝ¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼íÌî¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤â¸æ¼ë°õ½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¸æ¼ë°õ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö400Ëç¤Û¤É½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¿À¼Ò¤ÇÄ¾ÀÜ¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Äº£¤Ï¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÍÍ»Ò¸«¤Æ¿À¼Ò¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë°§»¢½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡£¡×¤ÈÍèË¬¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢30Ëç¤Ë1Ëç¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥Ï¡¼¥ÈÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤¿Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ»ö¤Ç¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Î¸æ¼ë°õ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¼íÌî±Ñ¹§¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á ¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â
¼íÌî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖËèÇ¯¸æ¼ë°õ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¸æ¼ë°õÅö¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÌµÍý¤»¤ºÂÎÄ´Í¥Àè¤Ç¡×¡Ö¿²¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ÎÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÇ¯Ëö¤Î¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¸å¤Ë400Ëç¤ÏÂÎÄ´Êø¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¸¯¤¤¤ä±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û