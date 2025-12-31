¡ÚÊÔ½¸Éô¤¬Áª¤Ö¡Ö²èÌÌ¤ÎÃæ¤Î¥á¥íÃË¡×2025ÊÔPart2¡Û¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×º´Æ£·ò¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õ²¬ÅÄ¾À¸¤é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û2025Ç¯¤â¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬²èÌÌ¤ÎÁ°¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Öº£Ç¯¤Î¥á¥íÃË¥¥ã¥é¡×5¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡ÊPrime Video¡ËÎëÌÚÏË¡Êº´Æ£·ò¡Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿À¸ÍÈþ¼Ó¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ÎÉü½²·à¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Â¸ºß¡£Åö½é¤Ï´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤ÎäÅ°¤Ê¾å»Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Èþ¼Ó¤ò±¢¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¦°ìÅÓ¤Ê¾ðÇ®¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÉáÃÊ¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢Èþ¼Ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¸Ê¤ÎÌ¿¤µ¤¨Åê¤²½Ð¤¹³Ð¸ç¤ÈÈà½÷¤ò¼é¤ëÍ¥¤·¤µ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡×¡ÊPrime Video¡Ë¡£30Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¥¤¡¦¥¥ç¥ó¥É¡Ê¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¼¹É®¤·¤¿ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÁê¼ê¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¿´¤«¤é°¦¤·¤¿½÷À¥½¡¦¥¸¥¦¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¡Ë¤ÎÉ×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºÆ²ñ¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÏÆ°¤½Ð¤¹¡£
20ºÐ¤È28ºÐ¤Î»þ¤Ë°¦¤·¤¿¥¸¥¦¤òËº¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¥¥ç¥ó¥É¡£38ºÐ¤ÇºÆ²ñ¤·¡¢²áµî¤Î¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡É¤¬¡¢¥¸¥¦¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·¤·¤¤Îø¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê°ìÅÓ¤ÇÀÚ¤Ê¤¤½ã°¦¤ò¥½¥¸¥å¥ó¤¬Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Ì¥Î»¤¹¤ë¡£
Prime Video¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥¢¡¼¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡×¡Ê2024¡Ë¤è¤ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Î´ØÅì¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢ËÛÊü¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¦½®ÅÏ¥¨¥ì¥Ê¡ÊËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â»ö·ï²ò·è¤ØËÛÁö¤¹¤ë¡¢²¬ÅÄ¾À¸±é¤¸¤ë¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦ÍüËÜ¹¦¤À¡£ºÇ½é¤ÏÎä¤á¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿Èà¤¬¼¡Âè¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢¼¡¡¹¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ëÆñÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¨¥ì¥Ê¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤Ë»ö·ï¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤È¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖËÌ¶ËÀ±¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Æ»úËë¡õ¿áÂØÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥ó¥¦¥©¥ó±é¤¸¤ë¥µ¥ó¥Û¤ò¾Ò²ð¡£ÂçÅýÎÎ¸õÊä¡¦¥à¥ó¥¸¥å¡Ê¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥ó¥Û¤Ï¹ñÀÒÉÔÌÀ¡¢²áµî¤âÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥à¥ó¥¸¥å¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢¶¦¤Ë¸ÉÆÈ¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
Èà½÷¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¡¢²ÉÌÛ¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤¹¤ë¼Ô¤òÌ¿·ü¤±¤Ç¼é¤êÈ´¤¯¥µ¥ó¥Û¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÂç¤¤Ê¡È¾ÂÍî¤Á¡É¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
Netflix¤¬Â£¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¤Î¹âÅÄ´²¡ÊÀÖÀ¾¿Î¡Ë¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£À½²Û¥á¡¼¥«¡¼¸æÁâ»Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢Å·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤¬Ì©¤«¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¡£ÀÖÀ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³ÂÎ¤«¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¾Â¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡ÖÌÂ¤ï¤»¤ó¤Ê¤è¡×¤Ê¤É»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯Ì¾¸À¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À5¿Í¤Î¡È¥á¥íÃË¡É¤¿¤Á¡£Èà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²þ¤á¤Æ¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À5¿Í¤Î¡È¥á¥íÃË¡É¤¿¤Á¡£Èà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²þ¤á¤Æ¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
