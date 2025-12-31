ÆóµÜÏÂÌé¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð¾ì¤ÎM!LK¤Ø¹ë²Úº¹¤·Æþ¤ì¡ÖÀèÇÚ¤Î´Õ¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM!LK¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡õ¥±¡¼¥¤òÂ£¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë
»³Ãæ¤Ï¡ÖÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤«¤éM!LK5¿Í¤Ë¤ªÊÛÅö¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÀ¤³¦°ìÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¹ë²Ú¤Ê¤ªÊÛÅö¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡ÖËÜÆü¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Á¾Ìî¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤é¹¬¤»¼Ô¤¹¤®¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Öº£Ìë¤ÏÌ´¤ÎÉñÂæ¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ÆóµÜ¤¬±öºêÂÀÃÒ¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿ÆóµÜ¤ÈM!LK¡£ÆóµÜ¤Ï¡¢M!LK¤Î·ëÀ®11¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ11·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖM!LK 11th Anniversary Day ¡ÁÇúÎö11»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¡Á¡×¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¥±¡¼¥¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤Î´Õ¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡¢M!LK¤Ëº¹¤·Æþ¤ì
¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡õM!LK¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
