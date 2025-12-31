¡È¥â¥Î¥Î¥Õ¡É¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥óÄÍÃÏÉð²í¡¢ÁêÊý¡¦ÎëÌÚÂó¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×Áí¹ç»Ê²ñ¤ËÃ²¤¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥¿¥¯¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤¬31Æü¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¡¦ÎëÌÚÂó¤¬¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÍÃÏÉð²í¡¢ENHYPEN¡õGLAY¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤Çº£²óÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦Åìµþ03¤ÎÈÓÄÍ¸ç»Ö¤ÎÂåÍý¤Ç¡¢»ØÌ¾¤ò¼õ¤±Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¡£¡ÖÄÍÃÏ¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÄÍÃÏ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂó¤Á¤ã¤ó¤¬»Ê²ñ¤Î¤»¤¤¤Çº£ÆüÄÍÃÏ¤µ¤ó²ñ¾ìÍè¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÖÄÍÃÏ¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤ë¡Á¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦ÄÌ¾Î¡È¥â¥Î¥Î¥Õ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄÍÃÏ¤¬¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢Î®ÀÐ¤ËÁêÊý¤È¤â¤â¥¯¥í¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÀ¸¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢»õáÚ¤¯¤Æ¿É¤¤¤·¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿ä¤·³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¾Ð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ä¿´Ãæ¤ª»¡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤Ï¤ä±¿±Ä¤ä¤â¤â¥¯¥í¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤â¤â¥¯¥í¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤ÎÎëÌÚ¡ÄÀ¨¤¤¤³¤È¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤³¤ì¤âËÜ²»¤Ç¤¹¡×¤ÈÎëÌÚ¤Ø¤ÎËÜ²»¤âÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÇÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤ÆËÜ²»¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¤âÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡ª¤Ê¤ó¤À¤³¤Îº¹¤Ï¡ª¿ÀÍÍ¡Ä»¦À¸¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡ªËÍ¤Î15Ç¯¶á¤¯¤ËÅÏ¤ë½ã¿è¤Ê¿ä¤·³è¤Ë¡Ä¤³¤ó¤Ê·ëËö¤¬¡Ä¡£²¶¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÇÁêÊý¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡©²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¡ª¡×¤ÈËÜ²»¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
º£²ó»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤«¤éÊó¹ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤ä¤«¤é¸À¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤À¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©²¶¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¤»¤á¤Æ°ì¸À¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤Ê¤ó¤Ü±¿±Ä¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¤è¤©¡Á¡ª²¶¤ÎÂ¸ºß¤ï¤¤¤Ã¡ª¤½¤·¤Æ°ÊÁ°¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡ØÄÍ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤â¥¯¥í¤È²¶¤ÎÊý¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¤¡Ä¤¶¤Þ¤¡¤ß¤í¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¼ª¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤Ã¡ª¤¶¡¢¤¶¤Þ¤¡¤ß¤í¡Ä¡©¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¸À¤¤Áð¤ä¡ª¤½¤â¤½¤â¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î²¶¤ò¡Ø¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æµ¤»ý¤Á°¤Ã¡ª¡Ù¤ÈÙèÙé¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤¯¤»¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¥¯¥½¥Ã¥¿¥ì¤¬¤¡¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¡Ä¤Ï¤¡¡Á¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡£¾ÐË½¸À¤Î¿ô¡¹¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¼Õ¤ê¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âÎëÌÚ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÍ¤Î¶¹¤¤¿´¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤Û¤ó¤Þ¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤Ç¡ÄÎëÌÚ¤¬Ìµ»ö¤Ë»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ªÎëÌÚ¤È¤â¤â¥¯¥í¤ÎÍí¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¿Í¤âÂô»³¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¤¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥¿¥¯¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¿´ÍýÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¿´¶¯¤¤¡×¡Ö¿´Ãæ¤ª»¡¤·¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
