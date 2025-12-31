Áá¸«Í¥¡õ¾¾ËÜ°ËÂå¡Ö¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¡¢µ¤¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡¡¿§°ã¤¤¤ª¤½¤í¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç...¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤¤µ¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁá¸«Í¥¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬2025Ç¯12·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Áá¸«¤µ¤ó¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¾¾ËÜ°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»öÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È2¿Í¤È¤â¾å²¼¥±¥¤¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ¡Ê´Ý»³·ÉÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¡¢µ¤¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¿§°ã¤¤¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Áá¸«¤µ¤ó¤ÏÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï»ç¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤¤µ¡×¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£