ÅÐ»³Ãæ¤Î44ºÐÃËÀ¤¬»³¾®²°¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë ¤¢¤¹°Ê¹ßÅ·¸õ²óÉüÂÔ¤Ã¤Æ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Çµß½õÊý¿Ë ´ôÉì¸©·Ù ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦Æî³Ù
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦Æî³Ù¤Î»³¾®²°¤Ç¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Î44ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â»³»Ô¤Î±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¿Àºä¤Ë¤¢¤ë»³¾®²°¡ÖÆî³Ù¾®²°¡×¤«¤é¡¢±ÒÀ±²óÀþ¤ÇÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Î44ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¾å¹âÃÏ¤«¤éÁä¥ö³Ù¤Ø¡¢ÃË½÷6¿Í¤Î¥°¥ëー¥×¤ÇÅÐ»³Ãæ¡¢¶¯É÷¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢µÞ¤¤ç¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ´ôÉì¸©Â¦¤ÎÆî³Ù¤Î»³¾®²°¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤µ¡¢ÆÍÁ³°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³Îò¤Ï15Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
´ôÉì¸©·Ù¤Ï¡¢¤¢¤¹°Ê¹ß¡¢Å·¸õ¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç¤Îµß½õ¤ò»î¤ß¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
