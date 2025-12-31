¡ÈÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¡ÉÀÞ¤êÄá¡Ä70Ç¯Á°¤ËÌ¾¸Å²°¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¹Åç¤ËÂ£¤Ã¤¿Àé±©Äá¤¬¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿ ¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
12·î5Æü¡£¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à»ÔÄ£¼Ë¤ÎÊÉÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç¤Î¸¶Çú¥Éー¥à¤Ë¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÞ¤êÄá¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¡ÉÀÞ¤êÄá¡Ä70Ç¯Á°¤ËÌ¾¸Å²°¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¹Åç¤ËÂ£¤Ã¤¿Àé±©Äá¤¬¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿ ¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
µîÇ¯¡¢¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
º£¤ä¡¢À¤³¦¤ÇÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀÞ¤êÄá¡×¡£
¹Åç¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¸¶Çú¤Î»Ò¤ÎÁü¡×¡£½÷¤Î»Ò¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤ÏÀÞ¤êÄá¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯À¤³¦Ãæ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀé±©Äá¤¬¡£
¡ÖÀé±©ÀÞ¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ä¡×¾¯½÷¤ÏÉÂ¼¼¤ÇÀÞ¤êÂ³¤±¤¿
¸¶Çú¤Î¸å°ä¾É¤Ë¤è¤ëÇò·ìÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿Ä÷»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢½ªÀï¤«¤é10Ç¯·Ð¤Ã¤¿1955Ç¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¶ì¤·¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÎÃæ¡¢µß¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÂ¼¼¤ËÆÏ¤¤¤¿Àé±©Äá¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤âÀé±©¡¢Äá¤òÀÞ¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¡¢Ä÷»Ò¤µ¤ó¤ÏÉÂ¼¼¤ÇÄá¤òÀÞ¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¤³¤ÎÀé±©Äá¤òÂ£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
70Ç¯Á°¤Ë¹Åç¤ËÀé±©Äá¤òÂ£¤Ã¤¿¡ÈÀèÇÚ¤¿¤Á¡É
Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Î°¦ÃÎ½ÊÆÁ¹â¹»¡£
6·î¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÈÄá¤òÀÞ¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þÀé±©Äá¤òÁ÷¤Ã¤¿Åö¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤¿¹â¶¶ÅÐÂå»Ò¤µ¤óŽ¥87ºÐ¡Ë
¡Ö¡Ê¸¶Çú¾É¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ë¡Ø²¿¤«»ä¤¿¤Á¤â¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¡Ä¤½¤ì¤¬Äá¤À¤Ã¤¿¡×
¹â¶¶ÅÐÂå»Ò¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¥êー¥Àー¡£
¡Ê°¦ÃÎ½ÊÆÁ¹â¹»2Ç¯À¸ º¸±¦ÅÄ¿¿Íý¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÄá¤òÀÞ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡ÊÀé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤¿¹â¶¶ÅÐÂå»Ò¤µ¤óŽ¥87ºÐ¡Ë
¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ã¤ÈÀÞ¤Ã¤¿¡£¸¶Çú¤ÎÆü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡×
¿§»æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼ê¤ËÆþ¤é¤º¡¢¼Â²È¤ÎÊ¸Ë¼¶ñÅ¹¤«¤é¥»¥í¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼½ç»Ò¤µ¤ó¡£
¡ÊÀé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤¿ÃæÂ¼½ç»Ò¤µ¤ó¡¦87ºÐ¡Ë
¡Ö5¿§¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¤È²«¿§¤ÈÀÖ¤È¡Ä¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×°ìÀ¸·üÌ¿ÀÞ¤êÂ³¤±¤¿Äá
²È¤Ç¤âÀÞ¤êÂ³¤±¤¿¡¢¿ù±ºÅÔ¤µ¤ó¡£
¡ÊÀé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤¿¿ù±ºÅÔ¤µ¤ó¡¦87ºÐ¡Ë
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿»ä¤¬ÀÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÁÄÊì¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
º£¤âËèÆüÄá¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃæÂ¼¤æ¤¤ñ¤µ¤ó¡£
¡ÊÀé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤æ¤¤ñ¤µ¤ó¡¦86ºÐ¡Ë
¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡¢¤Û¤é¡£¤³¤ì¤ÇÀÞ¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¡×
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
Êì¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡¢ÀÞ¤ê»æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£º£¤â¡¢»þÀÞ³Ø¹»¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×ÂçÀèÇÚ¤È¤Î¹Åç¤Ø¤ÎÎ¹¤¬¼Â¸½
7·îËö¡¢À¸ÅÌ¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¹Åç¤Ø¡£
¡Ê°¦ÃÎ½ÊÆÁ¹â¹»2Ç¯À¸ ¾®Ä¹°æ¼ÓºÌ¤µ¤ó¡¡¹Åç¡¦Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±à¡Ë
¡Ö¡ÊÀé±©Äá¤òÂ£¤Ã¤¿¡ËÅö»þ¤ÎÀèÇÚÊý¤È¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÀÞ¤Ã¤¿Äá¤ò¡Ö¸¶Çú¤Î»Ò¤ÎÁü¡×¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ë¤Ï¡¢Ä÷»Ò¤µ¤ó¤¬ÀÞ¤Ã¤¿Äá¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾®¤µ¤¤¡×
¡ÖÀäÂÐ¼£¤ê¤¿¤¤¼£¤ê¤¿¤¤¤È¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ§¤Ã¤¿¡×
Ê¸»ú¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨¡Ä ³Ø±àº×¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï
9·î¡£°¦ÃÎ½ÊÆÁ¹â¹»¤Î³Ø±àº×¤Ç¡¢¹Åç¤òË¬¤ì¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¥Æー¥Þ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤È¸¶Çú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê°¦ÃÎ½ÊÆÁ¹â¹»2Ç¯À¸ ¾®Ä¹°æ¼ÓºÌ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²ÆµÙ¤ßÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢3¤«·î¤°¤é¤¤¡Ê¤«¤«¤Ã¤¿¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¡Ê70Ç¯Á°¤ËÀé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤¿¹â¶¶ÅÐÂå»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¹Åç¹Ô¤Ã¤Æ¡×
Ä÷»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢»ú¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤Ç¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢Äá¤òÀÞ¤ë¾ì½ê¤â¡£
¡ÊÄá¤òÀÞ¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¸¶Çú¤È¤«Èá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ÖÄ÷»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÂ¼¼¤òºÆ¸½¡Ä¡×¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÊ¿ÏÂ¤Î¥Ð¥È¥ó
¶µ¼¼¤ÎÁëÊÕ¤Ë¤ÏÀé±©Äá¤¬¡Ä¡£
¡Ê°¦ÃÎ½ÊÆÁ¹â¹»2Ç¯À¸ Á°ÅÄ¼ùÎ¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ëÄá¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤ÎÁ´À¸ÅÌ¤¬1¿Í1Ëç¤º¤ÄÀÞ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤¬Àé±©Äá¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¤Ç1500±©¤°¤é¤¤¡×
¡Ê70Ç¯Á°¤ËÀé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤¿¹â¶¶ÅÐÂå»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤³¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Í¡×
¡Ê°¦ÃÎ½ÊÆÁ¹â¹»2Ç¯À¸ ¾®Ä¹°æ¼ÓºÌ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÁëÊÕ¤Ë¤Ä¤ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä÷»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÂ¼¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¡×
¡Ê70Ç¯Á°¤ËÀé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤¿¹â¶¶ÅÐÂå»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÀÞ¤Ã¤¿°ì±©¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×
Àé±©Äá¤Ï12·î17Æü¡¢¹Åç¤ÎÄ÷»Ò¤µ¤ó¤ÎÁü¤ËÊû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¥Ð¥È¥ó¤ÎÀÞ¤êÄá¡£³Î¤«¤Ë¡¢°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÊóÆ»¤Î¥Á¥«¥é2025～Àï¸å80Ç¯Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°～¡×2025Ç¯12·î26ÆüÊüÁ÷¤è¤ê