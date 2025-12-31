¡ÚÄ¹Ìî¸©¡ÛÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¡ÈÊ²²Ð¥Ð¡¼¡É¤¬ÇúÃÂ¡£¥³¥í¥Ê¥Ó¡¼¥ë¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï¡Ä
¥¹¥¡¼¾ì¤ÇÊ²²Ð¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¡½¡©
¤³¤ÎÅß¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê¥Ó¡¼¥ë¡×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤ÇÌÌÇò¤¤À¤³¦´Ñ¤òÀã»³¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¸©¡¦ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤ä²¹Àô³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWINTER ESCAPE IN NOZAWA ONSEN¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤«¤é2026Ç¯3·î29Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
Àã»³¤Ç¡¢Ê²²Ð¤Ë¥Ó¡¼¥ë¡©¡ªHIKAGE POP UP BAR¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥³¥í¥Ê¥Ó¡¼¥ë¤¬¡¢1998Ç¯Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÌîÂô²¹ÀôÂ¼¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢ÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¡¦Æü±Æ¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¹Àô³¹¤È¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò·ë¤ÖÆ°¤¯ÊâÆ»¡ÖÍ·¥í¡¼¥É¡×¤Î¥²¡¼¥È¤â¥³¥í¥Ê¥Ó¡¼¥ë»ÅÍÍ¡£Í·¥í¡¼¥É¤ÎÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤ë¤È¡Ä
¿¿¤ÃÇò¤¤¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡ª
¤½¤³¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖHIKAGE POP UP BAR¡Ê¥Ò¥«¥² ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¡Ë¡×¡ªÆþ¾ìÎÁÌµÎÁ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë½ÐÆþ¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Àã¸¶¤Î¤Ê¤«¤ËÊ²²Ð¤¬Åô¤ê¡¢ÌÚÀ½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Á¥§¥¢¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡ª¸ÞÎØ¤Î¥í¥´Æþ¤ê¡Ö¥³¥í¥Ê ¥»¥í¡×¡õ¥Õ¡¼¥É¤â½¼¼Â
¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤ª¼ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¡Ö¥³¥í¥Ê ¥¨¥¥¹¥È¥é¡ÊÀÇ¹þ800±ß¡Ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥³¥í¥Ê ¥»¥í¡ÊÀÇ¹þ700±ß¡Ë¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£¤ï¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤À¤±¤ò¼è¤ê½ü¤¯À½Ë¡¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥í¥Ê ¥»¥í¡£Ì£¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥Ó¡¼¥ë¡ª¤³¤ÎÅß¤À¤±¤Î¸ÞÎØ¥í¥´Æþ¤ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¥È¥¥á¥¤Þ¤¹¡£
¥Ó¡¼¥ë¤òÀã¤ÎÃæ¤Ç¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤ä¤·¤Æ°û¤à¤Î¤âÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¡¼¥É¤âÇ®¤¤¡£
¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¯¥Á¥¥ó¡ÊÀÇ¹þ1,300±ß¡Ë¡×¤ä¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÊÀÇ¹þ1,700±ß¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡¢ÂÎ¤ò¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÌîºÚÆÚ½Á¡ÊÀÇ¹þ1,300±ß¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ²²Ð¤ÇßÕ¤Ã¤Æ³Ú¤¤¡Ö¥¹¥â¥¢¥»¥Ã¥È¡ÊÀÇ¹þ700±ß¡Ë¡×¤â¡£
Âç¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ª»Ò¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ç³Ú¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«Ëë¤ò½Ë¤¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖFOR EVERY GOLDEN MOMENT¡Ê¥Õ¥©¡¼ ¥¨¥Ö¥ê¡¼ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó ¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë¡×¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤À¡©
¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤ó¤À¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¥³¥í¥Ê¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊË¤«¤µ¤ä´¿¤Ó¡£Æü¡¹¤Î·öÁû¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¡¢¼«Á³¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Ê¤¬¤é¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¡£¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ò¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥â¡¼¥á¥ó¥È¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¥Ð¡¼¤«¤é¤Õ¤È¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢Çò¶ä¤ÎÀã·Ê¿§¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍÛ¤Î¸÷¡£
Ê²²Ð¤ò°Ï¤à¥Á¥§¥¢¤Ç¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥Þ¥Á¥ã¥ó¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¥Á¥ë¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£
¥¹¥ä¥¡
¤³¤ì¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡©
ÌîÂô²¹Àô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¤â¡ª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤Ë½¸°õ¤á¤°¤ê¤â¼Â»Ü
100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¥¯¥é¥Ö´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁáÄ«¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò³êÁö¤Ç¤¤ë¡ÖFIRST TRACKS¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÂÎ¸³¡Ë¡×¤òÁ´8²ó³«ºÅ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîÂô²¹ÀôÌ¾Êª¡¦13¤«½ê¤Î³°Åò¡Ê¶¦Æ±Íá¾ì¡Ë¤ò½ä¤ë¡Ö½¸°õ¤á¤°¤ê¡×¤Ë¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç14¤«½êÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸°õ½ê¤¬HIKAGE POP UP BAR¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
½¸°õÄ¢¤Ï¡¢ÌîÂô²¹Àô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤ä¾¦Å¹³¹¤Î¤ªÅÚ»ºÅ¹¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¹ç·×3¤«½ê¡¦7¤«½ê¡¦14¤«½ê¤Î½¸°õ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê ¥»¥í¤ä¥³¥í¥Ê¥Ó¡¼¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¿¡¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¼Á¤ÊÅ·Á³²¹Àô100¡ó¤«¤±Î®¤·¤Î³°Åò¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÆþÍá¤Ç¤¤ë¡¢²¹Àô¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
ÁÝ½ü¤äÅò²Ã¸º¤ÎÄ´À°¤ÏÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òìÐÁ¬È¢¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇ¼¤á¤ë¤Î¤¬ÌîÂô²¹Àô¤Î½¬¤ï¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã»³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÆ¨Èò¹Ô
¥¹¥¡¼¤ä²¹Àô¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌîÂô²¹Àô¡£
Àã·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ê²²Ð¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¡¢¤¿¤À¤Ü¡¼¤Ã¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¥Ó¡¼¥ë¤Î¸À¤¦¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅß¡¢¤â¤·Æü¾ï¤«¤é¾¯¤·¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡£ÌîÂô²¹Àô¤ÎÀã»³¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£