¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¡Ö£°¶è¡×ÎÏÁö¡¡Åì³¤Âç¤ÎËÜÂ¼¤Ï¶¥µ»¿ÍÀ¸¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È
¡¡Åì³¤ÂçÄ¹µ÷Î¥¶¥µ»²ñ¤¬£³£±Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Ê¿ÄÍ»Ô¤ÎÅì³¤Âç¾ÅÆî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅì³¤Âç¡¢ÆüÂç¡¢ÆüÂÎÂç¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼£±£¶¿Í¤«¤é³°¤ì¤¿Áª¼ê¤¬ÎÏÁö¤·¤¿¡£ÃË»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢Á°²ó£¹¶è¤Ë½Ð¾ì¡Ê¶è´Ö£±£¹°Ì¡Ë¤·¤¿ÆüÂç¤Î¾®Ï©æÆÎ°¡Ê¤³¤ß¤Á¡¦¤«¤±¤ë¡¢£´Ç¯¡Ë¤¬£²£¹Ê¬£±£²ÉÃ£·£µ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Åì³¤Âç¤ÎËÜÂ¼æÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¶¥µ»¿ÍÀ¸¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤òÌó£²£°ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë£²£¹Ê¬£±£´ÉÃ£°£µ¤Ç£²°Ì¤ÈÎÏÁö¤·¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁÄ¾Á°¤ÎÇ¯Ëö¡£³Æ¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÐÏ¿³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¶¥µ»²ñ¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ£°¶è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â·òÆ®¤¹¤ë£´Ç¯À¸¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢£²Æü¸å¤ËÂçÉñÂæ¤ò·Þ¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡£±£²·î£±£°Æü¤Ë·èÄê¤¹¤ë£±£¶¿ÍÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Åì³¤Âç¤ÎËÜÂ¼¤Ï¥Á¡¼¥à£±£·¡Á£±£¸ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¡Ö½ÅÍ×¤ÊÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¾åÈø¥·¥Æ¥£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÂç¼ºÇÔ¡Ê£±»þ´Ö£¶Ê¬£³£¸ÉÃ¤Ç£²£µ£³°Ì¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë£±£²·î£±£°Æü¤Ë³°¤ì¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤ò°ìÅÙ¤âÁö¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜÂ¼¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£³½µ´ÖÁ°¤Î±¿Ì¿¤ÎÆü¤òÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾·ÐÂç¹âÂ¢¹â½Ð¿È¡£Â´¶È¸å¤Ï°û¿©¶È¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£³Æü¤¯¤é¤¤Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤«¤é£±£°Ç¯´Ö¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¿Î¦¾å¤ÎºÇ¸å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¡¢¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤í¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ËÜÂ¼¤Ïµ¤ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ£°¶è¡×¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò£±£´Ê¬£³£³ÉÃ¤ÇÄÌ²á¡£È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆüÂç¤Î¾®Ï©¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËÜÂ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥í¥Û¥Þ¥ó¡¦¥·¥å¥â¥ó¡Ê£´Ç¯¡Ë¤éÅì³¤Âç¤ÎÆ±´üÀ¸¤ÏÂçÀ¼¤Ç±þ±ç¤·¤¿¡£ËÜÂ¼¤Ï¶Ïº¹¤Ç¾®Ï©¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢£²£¹Ê¬£³£³ÉÃ£·£¸¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤ò£±£¹ÉÃ£·£³¤â¹¹¿·¤¹¤ë£²£¹Ê¬£±£´ÉÃ£°£µ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¸å¡¢ÅÝ¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜÂ¼¤òÅì³¤Âç¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¼è¤ê°Ï¤ß¡¢¾Î»¿¤·¤¿¡£ËÜÂ¼¤Îº²¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ÎÏÁö¤Ë¡¢£¸¶è¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥í¥Û¥Þ¥ó¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âÀäÂÐ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¥µ»¿ÍÀ¸¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤ò½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È¢º¬¤òÁö¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥È¥é¥Ã¥¯£²£µ¼þ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿ËÜÂ¼¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡££´Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Î¾³ÑÂ®´ÆÆÄ¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ï¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Åì³¤Âç¤ËÍè¤Æ¡¢Áö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£´Ç¯´Ö¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉ¬¤º»Ä¤ë¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈËÜÂ¼¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁËÜÈÖ¤Ç¤Ï£³¶è¤Îµë¿å·¸¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÖÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈËÜÂ¼¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤ç¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüÂç¤Î¾®Ï©Áª¼ê¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ£°¶è¡Ù¤Î¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£Åì³¤Âç¤Î¥¿¥¹¥¤Ï¡Ö£°¶è¡×¤ÎËÜÂ¼¤«¤é¡¢£±¶èÅÐÏ¿¤ÎÊ¼Æ£¥¸¥å¥À¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È£²Æü¡£